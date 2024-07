Heirat am 4. Juli 1999 Silberhochzeit für Victoria und David Beckham: Das ist ihr Geheimnis

Victoria und David Beckham feiern ihren 25. Hochzeitstag. (hub/spot)

SpotOn News | 04.07.2024, 08:45 Uhr

Am 4. Juli 1999 feierten Victoria und David Beckham eine große Hochzeit. 25 Jahre und viele Gerüchte später scheinen die beiden noch immer ein Herz und eine Seele zu sein.

"Die Hochzeit des Jahrzehnts" soll es gewesen sein – zumindest bezeichneten britische Boulevardmedien am 4. Juli 1999 das Jawort von Victoria (50) und David Beckham (49) mit diesem Superlativ. 25 Jahre später zelebriert das Promipaar weiter seine Liebe. Zum Erstaunen einiger Beobachter. "Sie sagten, es würde nicht lange halten", sagte Victoria Beckham einst über ihre Ehe.

In den vergangenen 25 Jahren gab es immer wieder Krisengerüchte. Gerade hat der britische Autor und Ex-BBC-Journalist Tom Bower (77) mit seinem Werk "The House of Beckham: Money, Sex and Power" für neuen Klatsch gesorgt. "Das ultimative Power-Paar hat gemeinsam eine globale Multimilliarden-Dollar-Marke aufgebaut. Seit Jahrzehnten zieht die glamouröse Welt, die sie geschaffen haben, ihre Fans in ihren Bann, während sie ihre unvergleichliche Mischung aus Showbiz, Mode, Fußball und Prominenz zusammen mit dem Image einer starken Ehe kultiviert haben", so der Autor, der gleichzeitig die Frage aufwirft: "Ist ihr Leben wirklich so perfekt, wie die Beckhams die Welt glauben machen wollen?" Medienberichten zufolge spekuliert Bower in seinem Buch über angebliche Beziehungskrisen in der Vergangenheit der Beckhams.

Ehe ist "harte Arbeit"

2018 hatte es bereits eine Menge böser Gerüchte über das Paar gegeben. David und Victoria Beckham haben damals reagiert – mit einer Stellungnahme. Aus dem Team des ehemaligen Spice Girls hieß es, es handele sich nur um Gerüchte: "Es gibt kein bevorstehendes Statement, es hat kein Statement gegeben und es gibt keine Scheidung", sagte ein Sprecher Medienberichten zufolge im Juni 2018. "Fake News, angeheizt durch soziale Medien."

Im Oktober 2018 erklärte David Beckham dann ganz ehrlich, "harte Arbeit" sei der Schlüssel zu seiner langlebigen Ehe. Er habe "gelernt, einige der negativen Dinge zu ignorieren", die über ihn und seine Frau Victoria gesagt werden, verriet er in der australischen Fernsehsendung "The Sunday Project". Das Paar sei "stolz auf die Familie", zu der die vier Kinder Brooklyn (25), Romeo (21), Cruz (19) und Harper (12) gehören.

"Das ist das Mädchen, das ich heiraten werde"

Das Interesse am Leben der Promifamilie scheint auch nach so vielen Jahren ungebrochen: Die Netflix-Doku "Beckham" (2023) lief extrem erfolgreich. Es sei ein Format, das "die Zuschauer durch das Familienleben, die Beziehung und die Arbeitsmoral der Beckhams begeisterte. Die Fans schwärmten von der 'Unverwüstlichkeit' des Paares und bewunderten Beckhams selbstgefälligen Mut und Ehrgeiz", schrieb die "Daily Mail".

Haben David und Victoria Beckham so viele Fans und Kritiker, weil ihre Liebesgeschichte einfach zu gut ist, um wahr zu sein? Sie lernten sich 1997 nach einem Spiel von Beckhams damaligen Klub Manchester United kennen. Der Ausnahmekicker hatte seine Zukünftige zuvor in einem Video der Spice Girls gesehen und sagte angeblich: "Das ist das Mädchen, das ich heiraten werde." Die Sängerin interessierte sich noch nie für Fußball, wie sie einmal offenbarte, aber sie habe sein Foto gesehen "und er war offensichtlich ein sehr gut aussehender Junge".

Bereits ein Jahr nach ihrem Kennenlernen verlobten sich der Musiksuperstar und der Profifußballer. Als Victoria Adams und David Beckham dann am 4. Juli 1999 im "Luttrellstown Castle" in der Nähe von Dublin heirateten, hatte die Sängerin gerade ihr erstes Kind zur Welt gebracht. Für die Hochzeit, die angeblich umgerechnet knapp 890.000 Euro gekostet haben soll, hat das Paar Medienberichten zufolge einen Partyplaner und einen Floristen engagiert, die zuvor für die Königsfamilie tätig waren. Unter den Promigästen waren unter anderem Elton John (77) und George Michael (1963-2016). Die Braut trug eine goldene Krone und ein cremefarbenes, trägerloses Seidenkleid von Vera Wang.

Vor dem Altar wartete der Bräutigam mit dem vier Monate alten Sohn Brooklyn. Vater und Sohn trugen aufeinander abgestimmte cremefarbene Outfits, wie das "OK!"-Magazin berichtete. Später zog sich das Brautpaar zusammenpassende lilafarbene Outfits an, um sich fotografieren zu lassen.

"Wir lachen gerne"

In ihrem Podcast fragte Gwyneth Paltrow (51) 25 Jahre später Victoria Beckham nach dem Geheimnis ihrer Ehe. "Wir genießen die Gesellschaft des anderen. Wir haben so viel Respekt füreinander", antwortete sie. "Ich könnte nicht tun, was ich tue, ohne meinen Mann, der mich so sehr unterstützt." Sie fügte hinzu: "Wir arbeiten hart, aber wir lachen auch gerne. Ich liebe ihn mehr als damals, als ich ihn zum ersten Mal traf. Wir sind zusammen gewachsen."

In seiner Netflix-Doku sprach das Paar auch über die Auswirkungen der Gerüchte rund um eine Ehekrise. "Ich weiß nicht, wie wir das durchgestanden haben, ganz ehrlich", so David Beckham. "Aber wir sind Kämpfer und in dieser Zeit mussten wir füreinander kämpfen, wir mussten für unsere Familie kämpfen und das, was wir hatten, war es wert, dafür zu kämpfen." Sie sagte: "Ich kann gar nicht sagen, wie schwer es war und wie sehr es mich getroffen hat. Es war ein Albtraum."

Den haben die beiden gemeinsam durchgestanden. Das Paar lebt seit Jahren neben London auch in den USA, wo David Beckham Präsident und Miteigentümer von Inter Miami ist. Er hat zudem die Gartenarbeit für sich entdeckt, ein Hobby, über das er sich auch schon mal mit König Charles (75) austauscht. Beckham ist als Botschafter für die Stiftung des Monarchen im Einsatz. Victoria Beckham hat ihre Gesangskarriere an den Nagel gehängt und wird als Modedesignerin gefeiert. Laut der "Sunday Times Rich List" haben die beiden durch ihre jeweiligen Karrieren, Werbedeals, Investitionen und Geldanlagen zusammen ein Vermögen von 455 Millionen Pfund (etwa 540 Mio. Euro) aufgebaut.

"Wir bleiben zusammen, weil wir uns lieben"

Inzwischen beschäftigt auch der Beckham-Nachwuchs die Boulevardmedien. Brooklyn Beckham ist seit zwei Jahren selbst verheiratet, mit Milliardärstochter und Schauspielerin Nicola Peltz (29). Er arbeitet unter anderem als Fotograf und zeigt sich in Kochvideos. Romeo ist Fußballer, Cruz strebt offenbar eine Karriere im Musikbusiness an, Tochter Harper geht noch zur Schule.

Ihre Eltern genießen unterdessen weiter ihr gemeinsames Leben. Der britischen "Vogue" sagte Victoria Beckham 2018: "Die Leute erfinden seit 20 Jahren Dinge über unsere Beziehung, also sind David und ich es gewohnt, den Unsinn zu ignorieren und einfach weiterzumachen wie bisher."

David Beckham meinte ein Jahr zuvor schon in der BBC-Radiosendung "Desert Island Discs": "Die Leute haben darüber gesprochen, ob wir zusammenbleiben, weil es eine Marke ist. Natürlich nicht. Wir bleiben zusammen, weil wir uns lieben und weil wir vier tolle Kinder haben. Macht man auch schwierige Zeiten durch? Ja, natürlich. Das ist Teil einer Beziehung. Es gehört zu einer Ehe. Es gehört dazu, wenn man Kinder hat und Verantwortung trägt."