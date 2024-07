Nostalgie zum 25. Hochzeitstag Victoria und David Beckham schlüpfen in ikonische Hochzeitsoutfits

Victoria und David Beckham postete auf Instagram Bilder von sich in ihren Hochzeitsoutfits. (sv/spot)

SpotOn News | 04.07.2024, 12:59 Uhr

Victoria und David Beckham sind seit 25 Jahren verheiratet und haben sich offenbar kaum verändert. Das beweisen sie, indem sie sich zu ihrer Silberhochzeit in ihre ikonischen Hochzeitsoutfits werfen: "Sie passen noch!"

Victoria (50) und David Beckham (49) feiern Silberhochzeit. Am 4. Juli 1999 gab sich das Promipaar das Jawort. Anlässlich ihres 25. Hochzeitstages warfen sich der Fußball-Star und das frühere Spice Girl erneut in ihre lilafarbenen Hochzeitsoutfits, in denen sich das Paar damals nach der Trauung fotografieren ließ.

David Beckham postete ein Bild von sich und seiner nunmehr seit 25 Jahren angetrauten Ehefrau auf Instagram. Für das Foto hat das Promipaar auch erneut auf goldenen Thronen Platz genommen.

Das Kleid bringt die langen Beine der 50-Jährigen dank Beinschlitz optimal zur Geltung. Ein zusätzlicher Blickfang ist das florale Rüschendekor am Dekolleté. David Beckham blickt auf dem anderen Thron im passenden violetten Anzug strahlend zu seiner Frau. Zu dem Bild schrieb er: "Seht, was wir gefunden haben."

"Sie passen noch!"

Auch Victoria Beckham postete später auf ihrem Instagram-Account drei weitere Pärchenfotos in den ikonischen Outfits. Darauf posieren die beiden Stars nicht nur auf und vor den Thronen, sondern schreiten auch Hand in Hand über eine Wiese. "Ja, wir haben sie noch!", schrieb die Designerin dazu. "Ich kann nicht glauben, dass es schon 25 Jahre her ist, und sie passen noch!"

Vor den Altar trat das Brautpaar damals in Cremeweiß. Auch Söhnchen Brooklyn (25) war damals auf Papas Arm mit dabei, der kurz vor den Feierlichkeiten zur Welt kam. Das zeigt ein Hochzeitsfoto, das Victoria Beckham als Teil einer Slideshow zum 20. Hochzeitstag auf Instagram postete. Die Hochzeit im "Luttrellstown Castle" in der Nähe von Dublin soll angeblich knapp 890.000 Euro gekostet haben.