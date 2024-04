"Wir haben uns weiterentwickelt" Nach Titelstreit: So geht es Joachim zu Dänemark in den USA

Prinz Joachim und seine Ehefrau Prinzessin Marie bei einer Gala. (hub/spot)

SpotOn News | 18.04.2024, 14:24 Uhr

Joachim zu Dänemark lebt seit einigen Monaten mit seiner Familie in den USA. Über den Streit um die Titel seiner Kinder scheint er hinweg zu sein. Seine Ehefrau Marie auch?

Joachim zu Dänemark (54) scheint über den Titelentzug für seine Kinder hinweg zu sein. Seine Mutter, die damalige dänische Königin Margrethe II. (84), hatte 2022 für internationale Schlagzeilen gesorgt, als sie verkündete, dass Joachims vier Kinder nicht mehr als königliche Hoheiten bezeichnet werden sollen. Bei ihrer Geburt waren Nikolai (24), Felix (21), Henrik (14) und Athena (12) noch Prinzen beziehungsweise Prinzessin, nun werden sie offiziell als Grafen und Komtess von Monpezat angesprochen.

Joachim und seine Familie ließen damals die Öffentlichkeit wissen, dass sie überrumpelt und enttäuscht seien von der Entscheidung. Ist der Familienzwist nun vorüber? In einem Interview mit der "Washington Post" sagte Joachim, der mittlerweile mit seiner Familie in den USA lebt, nun über das Thema: "Wir haben uns weiterentwickelt." Seine Frau Marie von Dänemark (48) erklärte allerdings über den Titelentzug: "Wir waren nicht glücklich über die Art und Weise, wie es passiert ist." Sie fügte hinzu: "Aber das ist eine Familienangelegenheit. Es ist kompliziert." Für ihre Kinder gehe es um mehr als nur einen Titel: "Es ist auch ihr Name. Es ist ihre Identität, seit sie geboren wurden. Es ist also mehr als das, was die Leute als einen Titel sehen."

"Wenige Menschen wissen, wer wir sind"

Joachims ältere Söhne, die aus seiner ersten Ehe stammen, sind inzwischen erwachsen: Nikolai arbeitet als Model, Felix studiert Wirtschaft. Seine jüngeren Kinder Henrik und Athena besuchen eine internationale Schule in Washington.

"Wir leben jetzt seit sieben Monaten hier, und nur wenige Menschen wissen, wer wir sind, abgesehen von den Dänen", sagte Joachim der "Washington Post" über das Leben der Familie in der US-Hauptstadt. Er arbeitet als Attaché der Verteidigungsindustrie bei der dänischen Botschaft: "Es geht um die Zusammenarbeit der Verteidigungsindustrie", erklärt er über seinen Job. "Meine Hauptaufgabe hier ist es, der dänischen Rüstungsindustrie, ob groß oder klein, den Weg in die USA zu ebnen."

Wie Joachim derzeit zu seinem älteren Bruder steht, ist unterdessen nicht bekannt. Frederik X. (55) ist seit dem 14. Januar 2024 König von Dänemark, nachdem die langjährige Königin Margrethe II. abgedankt hatte.