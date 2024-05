Schicht im Schacht in Sachsen-Anhalt Nach über 25 Jahren: Das Melt Festival schließt seine Pforten

Bild der Vergangenheit: Festivalbesucher beim Melt. (smi/spot)

SpotOn News | 31.05.2024, 08:56 Uhr

Das kommende Melt Festival im Juli 2024 wird auch das letzte sein. Die Verantwortlichen haben nun das Aus für das Event in Ferropolis bekannt gegeben. Das ist der Grund.

Das nächste Melt Festival vom 11. bis zum 13. Juli 2024 wird auch das letzte sein. Die Veranstalter verkündeten via Instagram das Ende des Events in Sachsen-Anhalt.

"Nach 27 unvergesslichen Jahren müssen wir schweren Herzens bekannt geben, dass das MELT Festival in diesem Jahr zum letzten Mal stattfinden wird. Aufgrund verschiedener Faktoren können wir das Festival leider nicht weiterführen", schrieben die Verantwortlichen. Welche Faktoren dies im Einzelnen sind, konkretisierten sie nicht.

"Hätte uns im Jahr 1997, unserem allerersten Jahr, jemand gesagt, dass es das MELT Festival auch 2024 noch geben würde, hätten wir diese Person wohl für verrückt erklärt", heißt es weiter. Und: "Unser Ziel war es immer, besondere und einzigartige Erlebnisse zu schaffen, einen Raum zu bieten, in dem man frei sein und sich der Musik und der Nacht hingeben kann. Dank euch wurde diese Vision Wirklichkeit."

Gegenüber "Bild" erwähnten die Veranstalter noch "unüberwindbare Veränderungen in der Festivallandschaft, die nicht mehr mit dem Markenkern des Festivals in Einklang zu bringen sind". Auch hier wurde sie nicht konkreter.

27 Jahre Melt Festival

1997 fand das erste Melt Festival beim Bernsteinsee in Velten in Brandenburg statt. Ein Jahr später bildete der Flugplatz Lärz in Mecklenburg-Vorpommern den Schauplatz. Dort gastiert heute jährlich das Konkurrenzfestival Fusion.

Seit 1999 geht das Melt dauerhaft im Freilichtmuseum Ferropolis über die Bühne. Die "Stadt aus Eisen" liegt bei Gräfenhainichen in Sachsen-Anhalt. Eine Ausnahme bildet das Jahr 2003. Wegen mangelndem Sponsorenengagement und schlechten Wetterverhältnissen musste das Festival zum ersten und einzigen Mal ausfallen.

Das Markenzeichen neben dem Ambiente in der Industrieruine Ferropolis waren Auftritte von Acts sowohl aus Rockmusik als auch Electro. So traten in Gräfenhainichen bereits die Britpopper von Oasis und Electro-Guru Aphex Twin auf.

Für das letzte Melt ab dem 11. Juli 2024 haben sich James Blake (35), die Sugababes und der in Flensburg geborene, aber international gefeierte DJ Koze (52) angekündigt.