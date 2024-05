Starke Regenfälle in Rheinland-Pfalz Nach Überflutung: Günther Jauch packt auf seinem Weingut mit an

Günther Jauch hat sein Weingut tatkräftig unterstützt. (jom/spot)

SpotOn News | 21.05.2024, 16:42 Uhr

Ungewohnte Betätigung für Günther Jauch: Der Fernsehmoderator hat auf seinem Weingut in Rheinland-Pfalz nach Überschwemmungen die Schaufel in die Hand genommen und bei den Aufräumarbeiten mitgeholfen.

Günther Jauch (67) zeigt sich als Anpacker: Der "Wer wird Millionär?"-Moderator ist in die Gummistiefel gestiegen und hat bei Aufräumarbeiten auf seinem Weingut "Von Othegraven" in Kanzem, Rheinland-Pfalz, geholfen. Starke Regenfälle hatten dazu geführt, dass die Saar in Höhe des Weinguts über die Ufer getreten war, wie das Unternehmen vor drei Tagen auf seinem Instagram-Account berichtete.

"Mit vereinten Kräften konnten zunächst schlimmere Schäden verhindert werden, aber das Wasser steigt weiter. Zum Glück wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr bleibt die ganze Nacht im Einsatz", hieß es in dem Beitrag. In einem dazugehörigen Clip sah man Bilder der Feuerwehrmänner im Einsatz, Büroräume mit offenbar geretteten Dokumenten und mit Sandsäcken geschützte Tore. Am Ende des Videos wurde erklärt, dass das Weingut nicht für den Besucherverkehr geöffnet werden könne.

Video News

Ordnung machen und Schaufeln

In einem weiteren Beitrag wurde dann über die Arbeiten berichtet, die nach der Überschwemmung am Pfingstwochenende für die Mitarbeiter anstanden. "Heute haben wir mit den Aufräumarbeiten in unserem HiP und im Park begonnen. Vielen Dank an alle fleißigen Helferinnen und Helfer, an alle, die ihre Hilfe angeboten haben und für die vielen anteilnehmenden Kommentare", lautet die Erklärung zu dem Clip, der nicht nur die Schlammmassen und verdreckte Einrichtungsgegenstände zeigte, sondern auch einen helfenden Günther Jauch.

Der RTL-Moderator zeigte sich in Jeans, gemustertem Hemd und mit Handschuhen und festen Stiefeln bewaffnet. Gemeinsam mit den Helfern stellte er Regale wieder auf oder schippte Erde auf eine Baggerschaufel. Auf einem gemeinsamen Helferbild war Jauch, der seine Hose hochgekrempelt hatte und offenbar auf Gummistiefel gewechselt war, auch mit seiner Ehefrau Thea zu sehen. "Hoffen wir, dass wir unseren Park bald wieder für den Besucherverkehr öffnen können", heißt es abschließend in dem Posting zum Kurzvideo.

Jauch ist bereits seit 2010 Weingutbesitzer und Winzer. Damals kaufte er das Weingut "Von Othegraven" an der Saar, das allerdings bereits seit 1805 seinen Vorfahren gehörte – unter anderem auch seinem Vater und Großvater. Als es drohte aus der Familie herausverkauft zu werden, entschloss sich Jauch das Gut selbst zu erwerben.