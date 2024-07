"Kaulitz & Kaulitz" ab 25. Juni Bill Kaulitz und Dauerflirt Marc Eggers: Wird es doch etwas Ernstes? „Ein Partner, der ganz verbindlich mit mir zusammen sein will, das wäre neu. Das hatte ich in 34 Jahren noch nie“, verrät Bill Kaulitz in der Netflix-Doku „Kaulitz & Kaulitz“. Darin gibt es auch ein Wiedersehen mit Bills Dauerflirt Marc Eggers.