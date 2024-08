Babys noch auf Frühchenstation Nach Zwillingsgeburt: Clea-Lacy Juhn ist wieder zu Hause

Clea-Lacy Juhn ist wieder zu Hause. (ncz/spot)

SpotOn News | 06.08.2024, 14:47 Uhr

Ihre Zwillinge durfte Clea-Lacy Juhn zwar noch nicht mit nach Hause nehmen, dafür durfte die frischgebackene Mama nun selbst das Krankenhaus verlassen.

Ex-"Bachelor"-Gewinnerin Clea-Lacy Juhn (33) ist seit knapp zwei Wochen Mutter von Zwillingssöhnen. Doch die Entbindung war alles andere als einfach: Die werdende Mutter musste zuvor mehrere Wochen im Krankenhaus verbringen und ihre zwei Neugeborenen liegen seit der Geburt per Kaiserschnitt auf der Frühchenstation. Die frischgebackene Mutter durfte das Krankenhaus nun aber erstmals verlassen und ist wieder zu Hause, wie sie in einer Instagram-Story verkündet.

Clea-Lacy Juhns "Schmerzen werden besser"

Während sie sich im Spiegel filmt, sagt Juhn: "Ja, ihr seht richtig. Ich bin zu Hause. Ich wurde vom Krankenhaus entlassen." Nach dem Kaiserschnitt sei sie noch als Patientin in der Klinik gewesen und anschließend als Begleitperson ihrer Zwillinge, erläutert die 33-Jährige. Auch zu ihrer Gesundheit gibt sie ein Update: "Mir geht es von Tag zu Tag besser. Die Schmerzen werden besser."

Ihre zwei kleinen Söhne seien nach wie vor im Krankenhaus, aber mit guten Aussichten: "So wie es aussieht, kommen die auch bald nach Hause", so Juhn. Die Zeit wolle sie nutzen, um wieder anzukommen und das Zuhause für die Zwillinge vorzubereiten. Anschließend ging es für die Neu-Mama zum ersten Mal alleine in den Supermarkt und dann in die Klinik zu ihren Söhnen.

Zwillinge kamen in der 34. Schwangerschaftswoche zur Welt

Clea-Lacy Juhn hatte die Geburt der Zwillinge am 27. Juli mit einem Instagram-Post bekannt gegeben. Darauf ist sie in einem Krankenhausbett mit den beiden Babys auf der Brust und dem Vater der Kinder zu sehen, der ihr einen Kuss auf die Stirn gibt. Kurze Zeit später gab es ein erneutes Update zu den beiden Söhnchen: Die Jungs namens Misah und Mika seien in der 34. Schwangerschaftswoche mit jeweils 2.200 Gramm Gewicht und 45 cm Größe zur Welt gekommen. Sie hätten keine Unterstützung zur Beatmung benötigt. "Beide meistern alles mehr als großartig", teilte Juhn mit. "Wir sind die stolzesten Eltern überhaupt und könnten nicht glücklicher sein."

Im Vorfeld der Entbindung hatte Juhn bereits mit Strapazen zu kämpfen gehabt: Eine Operation, die aufgrund einer unterschiedlich schnellen Entwicklung der Babys vor der Geburt durchgeführt wurde, war zwar erfolgreich. Jedoch bestand wegen erneuter Probleme weiterhin die Sorge einer Frühgeburt und Juhn musste daher zur Sicherheit wochenlang im Krankenhaus bleiben.

Berühmt wurde Clea-Lacy Juhn durch die RTL-Datingshow "Der Bachelor". 2017 bekam sie die letzte Rose von "Bachelor" Sebastian Pannek (38), nach rund eineinhalb Jahren trennten sich die beiden jedoch. Nach einer Beziehung zu Sky-Moderator Riccardo Basile (32) heiratete sie 2023 den Vater ihrer Zwillingssöhne.