Ob das in der aktuellen Situation eine gute Idee ist? Prinz Harry wird ein Interview im US-Fernsehen geben und soll dabei auch über den Zustand seines krebskranken Vaters sprechen.

Anlässlich der ersten Winter Invictus Games im kommenden Jahr befindet sich Prinz Harry (39) im Beisein seiner Frau Meghan (42) gerade im verschneiten Kanada. Auf andere Weise wird sich der Royal womöglich bald auf sehr dünnes Eis begeben: Wie über den offiziellen X-Account der US-Show "Good Morning America" verkündet wurde, wird Harry am kommenden Samstagmorgen zu Gast in der Sendung sein und ein Interview geben.

TOMORROW: A @GMA Exclusive: The all-new interview with Prince Harry on his life with Meghan, how his father King Charles is doing and his passion supporting wounded warriors. pic.twitter.com/tyNtHnxxpB

— Good Morning America (@GMA) February 16, 2024