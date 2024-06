Party in Paris Lenny Kravitz feiert mit Ex Lisa Bonet in seinen Geburtstag rein Rockstar Lenny Kravitz feiert am 26. Mai seinen 60. Geburtstag. Am Freitagabend wurde in Paris reingefeiert – mit zahlreichen Promifreunden sowie Ex-Ehefrau Lisa Bonet und Tochter Zoë.