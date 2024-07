In rotem Satin-Abendkleid Partystimmung in Marbella: Eva Longoria tanzt auf dem Tisch

Eva Longoria feierte bei einer Gala in Marbella ausgelassen auf dem Tisch. (the/spot)

SpotOn News | 22.07.2024, 16:41 Uhr

Eva Longoria hat bei einem Gala-Dinner in Spanien für Stimmung gesorgt: In einem roten Satin-Abendkleid tanzte der "Desperate Housewives"-Star barfuß auf dem Tisch.

Schauspielerin Eva Longoria (49) hat bei einem Gala-Dinner in Marbella für eine grandiose Party-Stimmung gesorgt. Wie "Daily Mail" berichtet, feierte der "Desperate Housewives"-Star am Sonntagabend (21. Juli) ausgelassen beim Global Gift Gala Dinner. Dabei machte die 49-Jährige in ihrem roten Satin-Abendkleid den Tisch zur Tanzfläche.

Barfuß zeigte sie den anderen Gästen der Gala ihre besten Tanz-Moves, während sie ausgelassen zur Musik mitsang. Lang blieb Longoria jedoch nicht alleine auf ihrem improvisierten Tanzpodest – weitere Gäste kletterten ebenfalls zu ihr auf den Tisch und tanzten mit ihr in die Nacht.

Longoria fiel nicht nur mit ihrer Tanz-Perfomance auf dem Tisch auf, sondern zog auch durch ihr Kleid die Blicke auf sich. Die 49-Jährige trug ein figurbetontes rotes Abendkleid aus glänzendem Satin-Stoff, das durch Cut-Outs an Dekolleté und Bauch den Blick auf ihre nackte Haut freigab. Dazu kombinierte die Schauspielerin große goldene Creolen, glamouröses Make-up und einen lockigen Pferdeschwanz.

Beim Gala-Dinner wurde sie von ihrem Ehemann, dem mexikanischen Geschäftsmann José Bastón (56), begleitet. Das Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Santiago (6). 2023 zog die Familie von Los Angeles nach Marbella. Dort wohnen sie nun laut "Daily Mail" an der spanischen Küste in einer Villa mit sechs Schlafzimmern und sieben Bädern.

TV-Comeback nach "Desperate Housewives"

Wer die Schauspielerin gerne wieder auf dem Bildschirm erleben möchte, darf sich gleich auf zwei Serienauftritte freuen. Seit dem 26. Juni ist sie in der US-amerikanisch-spanischen Dramedy-Miniserie "Land of Women" bei Apple TV+ zu sehen.

Zudem stand Longoria für die vierte Staffel der gefeierten Comedy-Krimi-Serie "Only Murders in the Building" vor der Kamera. "Meine Rolle ist wirklich lustig", schwärmte sie vor Kurzem im Gespräch mit "E! News". Neben dem Hauptdarsteller-Trio Steve Martin (78), Martin Short (74) und Selena Gomez (31) wird sie ab dem 27. August auf Disney+ in den neuen Folgen zu sehen sein.