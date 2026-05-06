Film ‚Narnia: Das Wunder von Narnia‘ gilt als große Chance für Netflix im Kino

Greta Gerwig - The 77th Annual Cannes Film Festival - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.05.2026, 11:00 Uhr

'Narnia: Das Wunder von Narnia' gilt als große Chance für Netflix im Kino.

Der kommende Film ‚Narnia: Das Wunder von Narnia‘ wird als „größte Chance“ für die Filmbranche bezeichnet, die Ressourcen von Netflix im Kinobereich zu nutzen.

Adam Aron, Chef der Kinokette AMC Theatres, zeigte sich optimistisch, nachdem bekannt wurde, dass der Streamingdienst dem Film von Greta Gerwig einen weltweiten Kinostart ermöglichen wird. Er erklärte: „Die Dynamik in der Branche ist spürbar. Die Bedeutung dieser Entscheidung kann niemand übersehen: Netflix bringt ‚Narnia: The Magician’s Nephew‘ weltweit ins Kino. Das ist die größte Chance, Netflix als echten Partner für Kinoveröffentlichungen zu etablieren.“

Ursprünglich war geplant, den Film zunächst nur für zwei Wochen auf etwa 1.000 IMAX-Leinwänden zu zeigen. Nun soll er am 12. Februar weltweit in die Kinos kommen und am 2. April auf Netflix erscheinen. Aron deutete an, dass dies ein Wendepunkt sein könnte: „Was daraus entsteht, darüber kann man nur spekulieren.“

Gleichzeitig betonte er, dass sich die Zusammenarbeit zwischen beiden Seiten positiv entwickelt habe und von intensiver Abstimmung geprägt gewesen sei. Der Film basiert auf dem Werk von C. S. Lewis und ist Teil der Reihe ‚The Chronicles of Narnia‘. Regisseurin Gerwig bezeichnete das Projekt als „Ehre ihres Lebens“: „Ich habe das Buch als Kind gelesen und mich sofort in die Idee verliebt: ein kosmischer Löwe, der die Welt von Narnia erschafft. Diese Vorstellung hat mich nie losgelassen.“ Der Film erzählt die Vorgeschichte der bekannten Narnia-Welt und zeigt, wie der Löwe Aslan das magische Reich erschafft. Zur hochkarätigen Besetzung gehören unter anderem Meryl Streep, Daniel Craig und Carey Mulligan.