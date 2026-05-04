Film Meryl Streep will nicht, dass Filme Figuren ‚vermarveln‘

Meryl Streep - The 77th Annual Cannes Film Festival - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.05.2026, 11:00 Uhr

Meryl Streep will nicht, dass Filme Figuren 'vermarveln'.

Meryl Streep möchte auf keinen Fall, dass ihre Filme die Figuren „vermarveln“.

Die legendäre Schauspielerin kehrt in ‚Der Teufel trägt Prada 2‘, der Fortsetzung des Erfolgsfilms von 2006, als gefürchtete Modechefin Miranda Priestly zurück und erklärte, sie sei froh gewesen, in Teil zwei auch die weichere Seite ihrer Figur zeigen zu können. Menschen seien schließlich mehr als nur Helden oder Bösewichte und Filme sollten das widerspiegeln. In der ‚Hits Radio Breakfast Show‘ sagte sie: „Wenn wir Filme heute ‚vermarveln‘, gibt es nur noch die Bösewichte und die Guten und das ist so langweilig. Was am Leben wirklich interessant ist, ist, dass manche Helden Fehler haben und manche Bösewichte menschlich und interessant sind und ihre eigenen Stärken haben. Genau das mag ich an diesem Film, er ist chaotischer.“

‚Der Teufel trägt Prada 2‘ bringt Meryl Streep wieder mit ihren Co-Stars Anne Hathaway, Emily Blunt und Stanley Tucci zusammen. Anne hatte zuvor zugegeben, dass die Dreharbeiten „eine der lustigsten Erfahrungen überhaupt“ gewesen seien. Die 43-Jährige sagte, sie sei zwar „gestresst und nervös“ gewesen, aber die Zusammenarbeit mit Emily, Stanley und Meryl habe ihr enorm geholfen. Sie erklärte gegenüber ‚PEOPLE‘: „Ich habe den ersten Film geliebt. Ich weiß, ich war gestresst und nervös und all das, aber es war eine der lustigsten Erfahrungen überhaupt, wegen der Menschen, mit denen ich gearbeitet habe.“ Sie lobte ihre Kollegen überschwänglich und gab zu, dass sie Meryl Streep nicht oft direkt sage, wie sehr sie sie „verehrt“. Anne verriet: „Emily Blunt ist ein wunderbarer Mensch. Stanley ist so witzig und schlagfertig, und Meryl – ich sage ihr nicht oft, wie sehr ich sie bewundere, aber ich tue es.“

Auch Regisseur David Frankel kehrte zurück und inszenierte die Fortsetzung 20 Jahre nach dem Originalfilm. Er gab zu, dass das Team besorgt gewesen sei, ob die Fortsetzung dem erfolgreichen ersten Film – sowohl bei Kritikern als auch an den Kinokassen – gerecht werden könne. Er sagte gegenüber der Zeitung ‚Metro‘: „So viele Dinge müssen richtig laufen, so viel Glück gehört dazu. Wenn man zurückblickt, ist es, als hätte jemand ein Hole-in-One geschlagen. Deshalb haben wir uns lange gegen eine Fortsetzung gesträubt – weil man sich fragt: Kann so ein Glück noch einmal passieren?“