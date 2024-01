Stars Natalie Portman: Method Acting ist ein Luxus

Die Oscar-Preisträgerin hält es für unrealistisch, als Frau Method Acting betreiben zu können.

Natalie Portman hält Method Acting für unpraktikabel im Alltag einer Frau.

Die Schauspielerin zieht mit ihrem Ehemann Benjamin Millepied die Kinder Aleph (12) und Amalia (6) groß. Obwohl die 42-Jährige eine der erfolgreichsten weiblichen Stars in Hollywood ist, hat sie das Gefühl, dass sie bei der Vorbereitung auf eine Rolle eingeschränkt ist. Als Ehefrau und Mutter sei sie schließlich jeden Tag gefordert.

Im Gespräch mit ‚WSJ‘ erklärt die ‚Thor‘-Darstellerin „Ich habe mich sehr in Rollen vertieft, aber ich denke, das ist ehrlich gesagt ein Luxus, den sich Frauen nicht leisten können. Ich glaube nicht, dass Kinder oder Partner viel Verständnis dafür hätten, wenn mich jeder ständig ‚Jackie Kennedy‘ nennen würde.“

Der ‚Black Swan‘-Star fühlt sich anderen Frauen sehr verbunden. Aus diesem Grund findet es die Oscar-Preisträgerin auch so wichtig, die Geschichte von Frauen auf der großen Leinwand zu erzählen. „Unabhängig von den Lebensumständen einer Frau, ob sie nun sehr privilegiert oder unterprivilegiert ist, der verbindende Faktor sind die Grenzen, die die Gesellschaft Frauen auferlegt, was sie sein können, wie sie sich verhalten können, was sie sagen, denken, fühlen und tun dürfen – also versucht jede Frauengeschichte irgendwie, sich davon zu befreien“, schildert sie.