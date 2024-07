Beauty & Fashion Natalie Portman: Ohne Stylisten ist mehr Platz für ‚persönlichen Stil‘

Natalie Portman - Golden Globes 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.07.2024, 16:00 Uhr

Natalie Portman erzählte, dass es „mehr persönlichen Stil“ gegeben habe, als Stars noch keine Stylisten für ihre Auftritte auf dem roten Teppich hatten.

Die 43-jährige ‚Black Swan‘-Schauspielerin vermisst die Tage, als es noch mehr „Selbstdarstellung“ durch modische Entscheidungen gegeben habe.

Die Prominente erklärte in einem Gespräch gegenüber ‚Grazia‘: „In meinen Zwanzigern hat es keine Stilisten gegeben, man zog das an, was einem gefiel, es gab nicht so viel Druck dabei. Das hieß, dass es dabei auch mehr Fehler gab, aber das hat mehr persönlichen Stil ermöglicht. Es gibt nicht so viel Selbstdarstellung, wenn jemand die Dinge für einen aussucht.“ Die ‚Lady In The Lake‘-Darstellerin findet zudem, dass im Zeitalter der sozialen Medien ein „extrem gefährlicher“ Druck auf die Menschen ausgeübt wird, einen perfekten Körper zu haben, weshalb sie die Plattformen um jeden Preis vermeidet. Der Star fügte hinzu: „Es ist sehr schwer, dem zu entkommen. Man muss das so weit wie nur möglich ausblenden, denn es ist extrem gefährlich.“ Die zweifache Mutter, die mit ihrem getrennt lebenden Ehemann Benjamin Millepied Sohn Aleph (12) und Tochter Amalia (7) großzieht, sagte auch, dass sie jetzt, da ihre Kinder älter sind, mehr Zeit für Selbstpflege und Make-up hat.