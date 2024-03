Stars Natalie Portman: Sie wollen als Co-Eltern funktionieren

Natalie Portman - Golden Globes 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.03.2024, 11:39 Uhr

Natalie Portman und Benjamin Millepied sind fest entschlossen, die „besten Co-Eltern zu sein, die sie sein können“.

Die Oscar-Preisträgerin und Benjamin (46) haben kürzlich ihre Scheidung abgeschlossen und das ehemalige Paar konzentriert sich nun auf die gemeinsame Erziehung ihrer Kinder – Sohn Aleph (12) und Tochter Amalia (7).

Ein Insider verriet gegenüber ‚PEOPLE‘: „Ihre größte Priorität war es, einen reibungslosen Übergang für ihre Kinder zu gewährleisten. Sie und Ben lieben ihre Kinder wirklich und konzentrieren sich gleichermaßen darauf, die besten Co-Eltern zu sein, die sie sein können. Nichts ist wichtiger.“ Natalie (42) reichte im Juli die Scheidung von Benjamin ein und obwohl sie anfangs Schwierigkeiten hatte, sich mit ihrer Trennung abzufinden, haben sich Natalies Freunde in den letzten Monaten um die Schauspielerin geschart. Der Insider fügte hinzu: „Anfangs war es wirklich hart für sie, aber ihre Freunde haben sich um sie geschart und ihr geholfen, das Schlimmste zu überstehen.“

Die Hollywood-Schauspielerin, die Benjamin 2012 heiratete, findet nun „Freude an ihrer Familie, ihren Freunden und ihrer Arbeit“. Der Nahestehende sagte: „Natalie kommt aus einem wirklich harten und schmerzhaften Jahr, aber sie ist gestärkt daraus hervorgegangen und findet Freude an ihrer Familie, ihren Freunden und ihrer Arbeit.“ Die Scheidung des ehemaligen Paares wurde letzten Monat in Frankreich vollzogen, wo sie mit ihren Kindern lebten. Danach verriet ein Insider, dass Natalie „unglaublich privat“ sei und dass ihr Hauptaugenmerk darauf liege, „die Kinder zu beschützen“.