Moderatorin hat ihr Leben verändert Nazan Eckes: „Den Jungs fällt es nicht auf, dass wir getrennt sind“

Nazan Eckes bei einem Auftritt in Berlin. (hub/spot)

SpotOn News | 28.05.2024, 13:37 Uhr

Nazan Eckes praktiziert mit ihrem Ex-Partner Julian Khol und den gemeinsamen Kindern das Nestmodell. Dadurch falle es ihren Söhnen kaum auf, dass die Eltern getrennt sind.

Nazan Eckes (48) und ihr Ex Julian Khol (44) organisieren die Familie seit ihrer Trennung nach dem sogenannten Nestmodell. Der TV-Star und der Künstler, die 2022 ihr Ehe-Aus bekannt gaben, haben zwei gemeinsame Söhne. Ihr Erstgeborener kam 2014 zur Welt, Kind Nummer zwei 2016. In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift "Gala" sagt Eckes über ihr neues Leben: "Wir erziehen die Kinder noch immer in einem Haus. Julian und ich wechseln uns vor Ort ab, weil wir nicht wollen, dass unsere Kinder ständig Taschen packen müssen."

Die 48-Jährige fügt hinzu: "Ich glaube, wenn man unsere Jungs fragen würde, fiele es ihnen nicht groß auf, dass wir getrennt sind. Sie wissen es natürlich. Aber wir verbringen gemeinsam nach wie vor sehr viel Zeit mit ihnen. Das erfordert Disziplin von Julian und mir. Wir müssen unser Ego hinten anstellen, damit wir Konsens finden." Sie sei sehr stolz darauf, wie sie das hinbekommen.

"Ich bin zum ersten Mal so richtig bei mir"

Über sich selbst sagt Nazan Eckes in dem "Gala"-Interview: "Ich bin zum ersten Mal so richtig bei mir. Ich mag mich tausendmal mehr als früher." An anderer Stelle erklärt sie, sie sei früher "eher fremdgesteuert" gewesen. "Und mit früher meine ich wirklich noch vor wenigen Jahren. Da habe ich mir von außen den Weg vorzeigen lassen." Eines Tages habe sie gewusst: "Ich möchte mein Leben radikal ändern, denn ich bin keine 20 mehr – jetzt oder nie."

Für die Moderatorin, die in der aktuellen Staffel der ProSieben-Show "The Masked Singer" unter der Robodog-Maske steckte und vor Kurzem gemeinsam mit dem Modelabel "Maison Ju" eine Kollektion kreiert hat, hatte sich zuletzt viel verändert. Im März 2022 starb ihr Vater an den Folgen seiner Alzheimer-Erkrankung, die Moderatorin hatte sich für seine Pflege eine TV-Auszeit genommen. Mitte Oktober 2022 wurde die Trennung von Ehemann Julian Khol öffentlich, die beiden hatten 2012 geheiratet. Bereits im Frühjahr zuvor hatte Eckes bekannt gegeben, dass sie ihr Magazin "Extra" abgebe und die exklusive Zusammenarbeit mit RTL beende.