Film Nicholas Hoult: ‘Superman’-Dreh fertig

Nicholas Hoult - Dec 2019 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.07.2024, 10:00 Uhr

Nicholas Hoult hat die Dreharbeiten zu ‘Superman’ abgeschlossen.

Der 34-jährige Schauspieler hat die Rolle des schurkischen Lex Luthor in dem kommenden Film übernommen, der auf der klassischen Comic-Figur basiert. Regisseur James Gunn hat verraten, dass er das einzige Mitglied der Besetzung ist – zu der auch David Corenswet in der Titelrolle und Rachel Brosnahan als Lois Lane gehören -, das alle seine Szenen abgeschlossen hat.

Er schrieb auf Threads: „Nein, wir sind nicht fertig mit den Dreharbeiten – nur Nick ist es.“ Aber der Co-Chef der DC Studios bestätigte kürzlich auch, dass der Film – in dem Superman sich auf eine Reise begibt, um sein kryptonisches Erbe mit seiner menschlichen Erziehung als Clark Kent zu versöhnen – nach sechswöchigen Dreharbeiten in Cleveland, Ohio, fast fertig ist. James stellte auf Threads klar: „Wir sind noch nicht fertig mit den Dreharbeiten. Es sind noch ein paar Wochen übrig. Wir sind nur mit den Dreharbeiten in Cleveland fertig. Und ja, es ist ein langer Dreh… aber wir kommen der Sache näher!“

Der Filmemacher drückte seine Dankbarkeit für die Stadt Cleveland aus und bezeichnete sie als einen „besonderen Ort“. Er schrieb weiter: „Cleveland – heute verlassen wir dich nach sechs unglaublichen Wochen Dreharbeiten. „Von dem Moment an, als wir vor etwas weniger als einem Jahr zum ersten Mal hierher kamen und der Terminal Tower in den Farben von Superman erstrahlte, wusste ich, dass du ein besonderer Ort bist. Wenn ich durch Ihre Straßen ging, hielt mich jemand an und sagte mir, wie dankbar er sei, dass wir in seiner Stadt drehten – nicht einmal, nicht zweimal, sondern dutzende Male.“ Er lobte auch die „wunderbaren Hintergrundschauspieler“, die ihn daran erinnerten, warum er seine Filme liebt.