"Irgendjemand hat gefehlt" NBA-Star Stephen Curry wird zum vierten Mal Vater

Basketballer Stephen Curry freut sich derzeit auf die Geburt von Baby Nummer vier. (the/spot)

SpotOn News | 01.03.2024, 21:07 Uhr

Mit drei Kindern war ihre Familienplanung wohl doch noch nicht abgeschlossen: Basketball-Star Stephen Curry und seine Frau Ayesha erwarten derzeit ihr viertes Kind.

Der NBA-Star Stephen Curry (35) wird zum vierten Mal Vater. Ayesha Curry (34), die Ehefrau des Basketballers, erwartet das vierte gemeinsame Kind, wie sie mithilfe einer Cover-Story für ihr eigenes Magazin "Sweet July" enthüllt hat. Auf den Fotos ist die Kochbuch-Autorin bereits mit einem deutlichen Babybauch zu sehen. Dabei dachten sie ursprünglich, dass ihre Familienplanung bereits abgeschlossen sei, wie sie selbst verrät.

Video News

"Ich hatte das Gefühl, dass jemand fehlt"

"So viele Jahre lang dachten Stephen und ich, wir wären fertig. Wir haben uns gesagt: 'Drei, das war's, wir machen das nicht noch einmal'", so die 34-Jährige. Letztes Jahr sei ihnen allerdings bewusst geworden, dass sie doch noch einmal Eltern werden wollen. "Für mich kam die Entscheidung dadurch zustande, dass ich mich immer wieder umsah und das Gefühl hatte, dass jemand fehlte." Sie habe noch jemanden vermisst. "Also machten wir uns auf die Reise, weil wir wussten, dass dies unsere Familie vervollständigen würde."

Der Basketball-Star und die Köchin sind seit 2011 verheiratet. 2012 kam ihre erste Tochter auf die Welt, 2015 folgte Tochter Nummer zwei und ein Sohn 2018. Dass ihre drei älteren Kinder die Schwangerschaft miterleben, sei "das Aufregendste, was ich je erlebt habe", so Ayesha Curry. "Ihre Perspektiven sind so unterschiedlich."