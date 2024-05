Film Netflix bestätigt Produktion von ‚Happy Gilmore 2‘

Adam Sandler - Happy Gilmore - Sky BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.05.2024, 13:00 Uhr

Die Produktion von ‚Happy Gilmore 2‘ ist von Netflix bestätigt worden.

Das Streaming-Unternehmen hat verkündet, dass Adam Sandler seine Rolle in einem Sequel der Komödie von 1996 wiederholen wird.

In einem Beitrag auf dem X-Account von Netflix heißt es: „’Happy Gilmore‘ kommt zurück! Adam Sandler wird seine ikonische Rolle in einem brandneuen Film erneut spielen, der auf Netflix erscheint.“ ‚Happy Gilmore‘ erzählt die Geschichte von Sandlers erfolglosem Eishockeyspieler, der herausfindet, dass er ein Talent für Golf hat und daraufhin an einem Turnier teilnimmt, um Geld zu sammeln und das Haus seiner Großmutter zu retten. Nach der Bestätigung der Komödie verkündete Golf’s PGA Tour über X: „Er ist zurück. @AdamSandler @Netflix.“ Die Neuigkeiten kommen nur einen Monat, nachdem Sandler scheinbar gegenüber Drew Barrymore ‚Happy Gilmore 2‘ bestätigt hatte. Die 49-jährige Schauspielerin freute sich, als Christopher McDonald, der den Schützen McGavin in der Golfkomödie aus dem Jahr 1996 darstellte, vor kurzem andeutete, dass eine Fortsetzung des Films in Arbeit sei, also schrieb sie ihrem ‚Fünfzig erste Dates‘-Co-Star eine Nachricht, um herauszufinden, ob er ein neues Drehbuch geschrieben hat. Als sie das Thema in einem Clip für ‚Drew’s News‘ ihrer gleichnamigen Talkshow besprach, verriet Drew: „Willst du Witze machen? Ich will das sehen. Ich brauche das und ich blieb letzte Nacht mit meiner Tochter wach und schaute mir ‚Billy Madison – Ein Chaot zum Verlieben‘ an. Und dann schickte ich Sandler ein Video davon und er schickte mir ein weiteres Video und ich warte jetzt darauf, ob er das Drehbuch zu ‚Happy Gilmore 2‘ bestätigt, da Schauspieler Christopher McDonald, der den Schützen McGavin spielte, in dem Film der Bösewicht ist.“