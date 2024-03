Mit acht Filmen und 14 Serien Netflix kündigt Bollywood-Offensive für 2024 an

Netflix setzt 2024 verstärkt auf Bollywood-Inhalte. (jök/spot)

SpotOn News | 29.02.2024, 19:17 Uhr

Streaming-Riese Netflix expandiert weiter auf dem indischen Markt. 2024 will die weltweit beliebte Plattform ein umfangreiches Paket aus indischen Filmen und Serien bereitstellen. Bollywood-Fans weltweit dürften auf ihre Kosten kommen.

Netflix geht in die Bollywood-Offensive. Nun präsentierte der Streaming-Gigant auf einer Galaveranstaltung in Mumbai sein Programm für 2024. Nach einem Bericht des "Hollywood Reporter" will Netflix damit weiter auf dem indischen Markt expandieren. Das Programm-Paket für das laufende Jahre umfasst acht Spielfilmen und 14 Serien aus verschiedenen Genres.

"Unsere Kunden lieben indische Geschichten."

Die Programm-Vorstellung in Mumbai unter dem Titel "Next on Netflix: Blockbuster Entertainment Ka Next Level" moderierte Monika Shergill, Vice President Content für Netflix India. "2023 war unser erfolgreichstes Jahr. Unsere Kunden haben ein klares Votum abgegeben: Sie lieben Geschichten aus Indien – und der ganzen Welt – über alle Genres und Emotionen hinweg", sagte Shergill. "Im Programm-Jahr 2024 wollen wir den Unterhaltungsfaktor für unsere Zuschauer auf die nächste Stufe heben. Die größten Namen und frischesten Stimmen der indischen Entertainment-Branche bringen ihre außergewöhnlichsten Filme, Serien und Dokumentationen zu Netflix. Und wir können es kaum erwarten, dass Sie sie sehen."

Bollywood-Blockbuster-Filmemacher mit Serien-Debüt

Angeführt wird das Programm 2024 von "Heeramandi: The Diamond Bazaar", dem Streaming-Seriendebüt des Bollywood-Blockbuster-Filmemachers Sanjay Leela Bhansali (61). Die achtteilige Serie ist ein episches Drama. Es beschreibt das Leben der Tawaif-Unterhalterinnen im Rotlichtviertel von Lahore während der indischen Unabhängigkeitsbewegung.

Netflix stellte auch die nächsten drei Projekte im Rahmen seiner Partnerschaft mit dem Erfolgsstudio Yash Raj Films vor. Bei der Serie "Mandala Murders" handelt es sich um einen Krimi, "bei dem Täter, Opfer, Überlebende und Ermittler auf komplizierte Weise miteinander verbunden sind", so Netflix. Ein weiterer Top-Titel ist "IC 814: The Kandahar Hijack." Der Film stellt die längste Flugzeugentführung in der indischen Geschichte filmisch nach. Mit seinem Programm will Netflix außerdem an die frühen Erfolge von Netflix mit indischen Dokumentarfilmen anknüpfen. Hier ragen Dokus wie "The Great Indian Kapil Show" mit Indiens "König der Comedy" Kapil Sharma in der Hauptrolle heraus.