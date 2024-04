Erstaunlich wenig Turbulenzen Neu-Mama Oti Mabuse: So aufregend war die Reise zu Schwester Motsi

Oti Mabuse ist für den Geburtstag ihrer Schwester Motsi (links) mit ihrer Familie nach Deutschland gereist. (the/spot)

SpotOn News | 12.04.2024, 11:21 Uhr

Eine Reise mit erstaunlich wenig Turbulenzen: Profitänzerin Oti Mabuse ist Ende letzten Jahres Mutter geworden. Jetzt stand der erste Flug mit Baby zum Geburtstag ihrer Schwester Motsi Mabuse an.

Der erste Flug mit Baby war für Profitänzerin Otlile "Oti" Mabuse (33) offenbar mit viel Aufregung verbunden. Die Schwester von "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse (43) ist Ende letzten Jahres erstmals Mutter geworden – jetzt stand eine Reise nach Deutschland zum Geburtstag ihrer älteren Schwester an. Auf Instagram teilte Oti ihre Gedanken und Sorgen mit ihren Followern. "Unser erster Flug. In ihrem großen Mädchen-Kinderwagen. Mann, diese Elternschaft ist ein Trip", schrieb die 33-Jährige in ihrer Instagram Story.

"Ich habe noch nie in meinem Leben so lange die Tränen zurückgehalten – alles ist eine Premiere und ich möchte, dass sie sich ruhig und wohlfühlt. Ich war so nervös, dass sie weinen würde, aber sie lacht, ist interessiert und vor allem überhaupt nicht ängstlich. Wir sind so glückliche Eltern", teilte Oti ihren Gefühlszustand vor dem Flug mit.

Aber offenbar hat alles viel besser geklappt als gedacht. "Wow! So viele fragen nach Tipps, dabei habe ich nicht viel gemacht. Ich habe die Flüge nach ihrem Schlafplan gebucht", berichtet sie. Ihre Tochter wache normalerweise um fünf Uhr morgens auf, um gefüttert zu werden. "Also habe ich sie gefüttert und in der Zeit, in der sie wach war, umgezogen und angezogen und sie ins Auto gebracht. Sie schlief bis zur Gepäckkontrolle, weil wir sie umbetten mussten, aber sie schlief sofort wieder ein." Nur einmal sei ihr Baby während des Flugs aufgewacht.

"Daddy war auch ein Rockstar!"

Auch das Teamwork mit ihrem Mann Marius Iepure (41) habe bestens funktioniert, berichtet Oti. "Daddy war auch ein Rockstar! Die einzige Schwierigkeit, die wir hatten, war zu entscheiden, wer was macht", so die junge Mama. "Wir haben gemerkt, dass wir nicht beide alles machen können, also hat sich einer von uns um das Baby und der andere um das Gepäck gekümmert. Es ist viel einfacher, im Team zu arbeiten, damit sie ruhig bleibt und wir uns einig sind."

"Alles in allem" sei ihr erster Flug mit Baby eine "tolle erste Erfahrung" gewesen. Vor ihrer Rückreise habe sie allerdings ein wenig Bammel, da sie alleine mit Kind nach Hause fliege. "Mal sehen, wie das läuft", so Oti Mabuse.

Die Profitänzerin und ihr Ehemann gaben am ersten Weihnachtsfeiertag (25. Dezember) mit einem süßen Schnappschuss die Geburt ihres Kindes auf Instagram bekannt. "Frohe Weihnachten. Wir wünschen euch allen eine wundervolle Festzeit und besondere Erinnerungen mit euren Liebsten", heißt es zu einem Bild, auf dem Mabuse das gemeinsame Kind und Iepure den Familienhund in den Armen hält.

Wann genau das Baby zur Welt gekommen ist und wie es heißt, gab die 33-Jährige bislang nicht bekannt. Oti Mabuse, die bereits als Profitänzerin in der britischen Tanzshow "Strictly Come Dancing" und beim deutschen Pendant "Let's Dance" zu sehen war, ist seit 2014 mit Marius Iepure verheiratet. 2017 gab das Paar das Ende seiner gemeinsamen Tanzsport-Karriere bekannt.