Stars Neue Beziehung: Kelly Rizzo wehrt sich gegen Kritik

Breckin Meyer and Kelly Rizzo - Jam For Janie Grammy Awards Viewing Party 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.03.2024, 15:31 Uhr

Die Witwe von Bob Saget verteidigt ihre Beziehung mit Breckin Meyer.

Kelly Rizzo wehrt sich gegen Kritiker, die ihr vorwerfen, sie sei zu schnell über ihren verstorbenen Mann Bob Saget hinweggekommen.

Die Schauspielerin war am Boden zerstört, als der ‚Full House‘-Star im Januar 2022 im Alter von 65 Jahren starb. Er war während einer Comedy-Tournee tot in seinem Hotelzimmer aufgefunden worden. Anfang Februar machte Kelly bei einer Grammy-Party ihre neue Romanze mit dem Schauspieler Breckin Meyer öffentlich.

Daraufhin bekam sie zahlreiche Hassnachrichten. In einem TikTok-Video weist die Witwe ihre Kritiker zurecht. Die Leute hätten „kein Recht“, sich zu ihrer Beziehung zu äußern, da sie keine Ahnung hätten, wie groß ihr Schmerz über Bobs Tod sei. „Die große Mehrheit aller Kommentare und Rückmeldungen und alles, was ich seit Bobs Tod bekommen habe, war zu 99 Prozent positiv und schön und wunderbar. Aber es gibt einige Leute, die es einfach lieben, zu reden. Sie verstehen einfach nicht die unglaublich komplexen und schwierigen und dynamischen Gedanken und Gefühle, die während dieses ganzen Prozesses aufkommen“, schildert die 44-Jährige in dem fünfminütigen Clip.

Noch immer habe sie „Schuldgefühle“, weil sie jemand Neuen date. „Ich persönlich bin erst ein Jahr nach Bobs Tod an diesen Punkt gekommen. Und dann habe ich erst 18 Monate oder so nach Bobs Tod angefangen, mich zu verabreden“, fügt sie hinzu.

Kelly habe bereits den Segen von Bobs Töchtern erhalten. „Sie sagten: ‚Es ist okay‘. Also dachte ich mir: ‚Okay, es muss okay sein.‘ Aber du musst trotzdem damit klarkommen und in deinem Herzen Frieden damit schließen“, erklärt die Moderatorin.