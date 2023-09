Stars Neue Covid-Variante: Donald Trump wettert gegen „verrückte Linke“

Bang Showbiz | 04.09.2023, 15:30 Uhr

Donald Trump schimpft wieder: Dieses Mal ist es die angebliche „Panikmache“ wegen eines neuen Coronavirus-Stammes, über die er empört ist.

Der ehemalige US-Präsident hat die Berichterstattung über die jüngste Häufung von Corona-Fällen kritisiert.

Er ist der Ansicht, es handele sich hier nur um die „Angstmacherei“, die von den „verrückten Linken“, also Angehörigen der demokratischen Partei ausgeht.

Trump meint, die Demokraten wollten vor den im nächsten Jahr anstehenden Wahlen wieder Isolationsmaßnahmen einführen wollen.

In einem Videoclip, der in den sozialen Medien veröffentlicht wurde, sagte er: „Die verrückten Linken wollen unbedingt die Corona-Einschränkungen und -Maßnahmen wieder einführen, indem sie plötzlich Angst vor den neuen Varianten schüren, die kommen werden. Und wissen Sie, was noch kommt? Eine Wahl.“

„Sie wollen die COVID-Hysterie wiederaufleben lassen“, schimpfte er weiter, „damit sie noch mehr Sperren, noch mehr Zensur, noch mehr illegale Einwurfmöglichkeiten, noch mehr Briefwahlkästen und Millarden von Dollar an Schmiergeldern für ihre politischen Verbündeten bis zu den Wahlen 2024 rechtfertigen können. Kommt Ihnen das bekannt vor?“

Der unter anderem wegen Betrugs, sexueller Belästigung und Wahlfälschung angeklagte Trump behauptet, er habe die Wahl 2020 zu Unrecht gegen Joe Biden verloren.

Er sei Biden nur deshalb unterlegen, weil während der Pandemie die Briefwahl weit verbreitet war. Dies hätten die Demokraten genutzt, um die Wahlergebnisse zu seinen Ungunsten zu fälschen.

Nun verbreitet Trump, die Demokraten würden gerade die gleiche Taktik nutzen, um seine erneute Kandidatur für eine Rückkehr ins Präsidialamt zu verhindern.