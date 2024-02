Start wohl 2025 „Neue Geschichten vom Pumuckl“: RTL produziert zweite Staffel

SpotOn News | 15.02.2024, 18:13 Uhr

RTL wird die Sendung "Neue Geschichten vom Pumuckl" auch mit einer zweiten Staffel fortsetzen. Das gab der Kölner Privatsender heute bekannt.

"Neue Geschichten vom Pumuckl" erhält bei RTL und dessen Streamingdienst RTL+ auch eine zweite Staffel. Das bestätigte der Kölner Privatsender gegenüber dem Medienmagazin "DWDL". "Wir befinden uns gerade in den Vorbereitungen für eine zweite Staffel", sagte RTL-Programmgeschäftsführerin Inga Leschek wörtlich. Die Neuauflage der beliebten Kinderserie "Meister Eder und sein Pumuckl" aus den 1980er Jahren hatte sich zum Jahresende 2023 für RTL zu einem vollen Erfolg gemausert.

Dann erscheint Staffel zwei von "Neue Geschichten vom Pumuckl"

Doch vor dem Jahr 2025 sollten sich alle Pumuckl-Fans nicht auf neue Geschichten von ihrem Lieblings-Kobold einstellen. Denn die Produktion der zum Teil animierten Serie sei "aufwendig, da werden die Fans Geduld haben müssen", so die RTL-Verantwortliche.

Die Sendung "Neue Geschichten vom Pumuckl" war am 11. Dezember 2023 im Streaming-Angebot von RTL+ gestartet, nachdem zuvor die ersten drei Episoden in ausgewählten Kinosälen gezeigt wurden. 570.000 Menschen wollten sich den nostalgischen Spaß im Kino nicht entgehen lassen. Auch die Ausstrahlung im linearen RTL-Programm erreichte einen Marktanteil von bis zu 18,5 Prozent in der besonders werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, sodass die heutige Ankündigung einer zweiten Staffel nicht verwundert.

In "Neue Geschichten vom Pumuckl" kauft der von Florian Brückner (40) gespielte Florian Eder, der Neffe des verstorbenen Meister Eder, dessen alte Werkstatt in München. Dort trifft er auf den Kobold Pumuckl, der von Schauspieler und Kabarettist Maxi Schafroth (39) eingesprochen wird.

Auf dem Streamingdienst RTL+ können Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen zwei Stimmversionen wählen. Neben Schafroths Original gibt es zur Auswahl auch eine mittels künstlicher Intelligenz bearbeitete Version, die klingen soll wie der 2005 verstorbene Pumuckl-Originalsprecher Hans Clarin (1929-2005). "Neue Geschichten vom Pumuckl" ist für einen Grimme-Preis in der Kategorie "Kinder & Jugend" nominiert. Die diesjährigen Preisträger sollen am 14. März 2024 bekannt gegeben werden.