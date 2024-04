"Komplett!" RTL-Moderator Simon Beeck ist zum zweiten Mal Vater geworden

Seit 2022 steht Simon Beeck bei RTL vor der Kamera. (eee/spot)

SpotOn News | 30.04.2024, 11:41 Uhr

Die RTL-Familie ist gewachsen: "Punkt 6"-Moderator Simon Beeck verkündet die Geburt seines zweiten Kindes. Auch das Geschlecht verrät er auf Instagram.

Simon Beeck (44) meldet sich mit freudigen Neuigkeiten bei seinen Fans und Followern: Der RTL-Moderator ist zum zweiten Mal Vater geworden. Auf Instagram verkündet er die Baby-News mit einem süßen Foto, auf dem er in seinem heimischen Garten den kleinen Nachwuchs auf dem Arm hält.

"Komplett!", schreibt Beeck dazu und garniert seinen Kommentar mit einem Herz-Emoji. In einer Instagram-Story teilte er ebenjenen Beitrag erneut, mit musikalischer Untermalung. Das Lied "Girl on Fire" von Alicia Keys (43) sowie das rosafarbene Outfit seines Babys verraten dabei auch das Geschlecht: Er und seine Ehefrau haben neben ihrem dreijährigen Sohn nun also auch eine Tochter.

Die RTL-Familie gratuliert

Beecks RTL-Kolleginnen und -Kollegen gratulierten dem nun zweifachen Vater bereits fleißig in den Kommentaren. "Herzlichen Glückwunsch!!!! Ich freue mich sehr doll für euch", schreibt etwa Annika Lau (45). Von RTL-Royal-Experte Michael Begasse (58) heißt es: "Eine Prinzessin! Herrlich! Alles Liebe."

Marco Schreyl (50) schreibt außerdem: "Herzlichen Glückwunsch!!!!! Und viele wunderbare gemeinsame Jahre!!!" Angela Finger-Erben (44) hinterließ noch einige Herz-Emojis.

Simon Beeck steht seit 2022 bei RTL vor der Kamera und moderiert derzeit die Morgenmagazine "Punkt 6", "Punkt 7" und "Punkt 8".