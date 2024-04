Beliebte Figur wird schmerzlich vermisst Neuer „Bridget Jones“-Film kommt: Deswegen laufen die Fans Sturm

Renee Zellweger, hier bei einem Fotocall zu "Bridget Jones' Baby", wird erneut als Kultfigur Bridget Jones zurückkehren. (lau/spot)

SpotOn News | 10.04.2024, 16:22 Uhr

Ein neuer "Bridget Jones"-Film wird kommen. Doch eine beliebte Figur vermissen die Fans der ikonischen Filmreihe schmerzlich in der Cast-Ankündigung. In sozialen Netzwerken verleihen sie ihrem Unmut lautstark Ausdruck.

Rund acht Jahre nach "Bridget Jones' Baby" wird ein neuer Kinofilm über die ikonische, von Renée Zellweger (54) gespielte Figur erscheinen. Das hat die britische Produktionsfirma Working Title Films am Abend des 9. April offiziell unter anderem auf Instagram bekannt gegeben. Für "Bridget Jones: Mad About the Boy" wird demnach neben Hauptdarstellerin Zellweger auch Fanfavorit Hugh Grant (63) zurückkehren, um erneut Schürzenjäger Daniel Cleaver zu verkörpern. Doch eine weitere beliebte Figur vermissen die "Bridget Jones"-Fans schmerzlich.

Wo ist Mr. Darcy?

Emma Thompson (64), die in "Bridget Jones' Baby" aus dem Jahr 2016 erstmals zur Filmreihe stieß, wird im nun angekündigten vierten Teil ebenfalls mit von der Partie sein. Auch auf einige ganz neue Gesichter können sich Fans der romantischen Filmreihe einstellen. So sind auch der aus "12 Years a Slave" bekannte Chiwetel Ejiofor (46) und "The White Lotus"-Darsteller Leo Woodall (27) Teil des Ensembles des kommenden Films.

Doch ein prominenter Name fehlt in dieser offiziellen Besetzungsliste: Oscarpreisträger Colin Firth (63), der in allen drei bisherigen "Bridget Jones"-Teilen Mark Darcy spielte.

In den Kommentaren zur offiziellen Ankündigung des vierten "Bridget Jones"-Films geben die Fans dann auch ihrer Frustration Ausdruck. "Kein Mr. Darcy, kein 'Bridget Jones'!!!", heißt es da etwa, oder: "Wo ist Colin Firth?". Eine dritte Person kommentiert: "Ich werde diesen Film nicht anschauen, wenn Mark nicht dabei ist", gefolgt von einem traurigen Emoji.

Darum fehlt Mark Darcy in "Bridget Jones 4"

Auch wenn noch keine offizielle Inhaltsangabe zu "Bridget Jones: Mad About the Boy" vorliegt, verrät der Vorlagenroman von Erfolgsautorin Helen Fielding (66) den Grund für Mark Darcys Fehlen im neuen Film. Denn in dem Buch ist Bridget Jones nicht nur Mutter zweier Kinder, sondern auch Witwe.

Ihr Ehemann und der Vater ihrer Kinder verstarb hier einige Jahre vor Einsetzen der Handlung, während sich die mittlerweile 51-jährige Bridget Jones mit einem zwanzig Jahre jüngeren Mann trifft, der im Film von Cast-Neuzugang Leo Woodall gespielt werden könnte.

"Bridget Jones: Mad About the Boy" wird inszeniert von Michael Morris ("To Leslie", 50). Vorlagenautorin Fielding zeichnet auch für das Drehbuch zum Film verantwortlich. "Bridget Jones 4" soll in Deutschland einen Kinostart erhalten. In den USA wird der Film pünktlich zum Valentinstag 2025 auf dem Streamingdienst Peacock veröffentlicht, wie das Branchenmagazin "Deadline" meldet.