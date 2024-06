"C, XOXO" Neues Album, neuer Look: Camila Cabello erfindet sich neu

Platinblond und mit schrägeren Looks startet Camila Cabello in die nächste Ära ihrer Laufbahn (tj/spot)

SpotOn News | 27.06.2024, 11:02 Uhr

Mit einem neuen Look und neuem Sound macht sich US-Sängerin Camila Cabello bereit für das nächste Kapitel ihrer Karriere. Das am 28. Juni erscheinende Album "C, XOXO" deutet an, in welche Richtung die Reise gehen wird.

Mit ihren 27 Jahren hat Camila Cabello bereits eine beeindruckende Karriere hinter sich. Im zarten Alter von nur 15 Jahren wurde die gebürtige Kubanerin im Jahr 2012 als Mitglied der Girlgroup Fifth Harmony in der US-Castingshow "The X Factor" bekannt, mit der sie zwei erfolgreiche Alben auf den Markt brachte. Als sie 2015 unabhängig von der Gruppe gemeinsam mit dem kanadischen Popstar Shawn Mendes (25) die Single "I Know What You Did Last Summer" veröffentlichte, kündigte sich bereits an, dass Cabello in ihrer weiteren Laufbahn noch Größeres vorhatte.

Mit "Havana" an die Spitze der Charts

2016 verließ die dunkelhaarige Schönheit dann auch prompt ihre Band, um sich fortan ihrer Solo-Karriere zu widmen. Schon im nächsten Jahr landete sie mit dem Song "Havana", einer Kooperation mit dem Rapper Young Thug (32), einen weltweiten Nummer-eins-Hit. Auch das folgende Debüt-Album "Camila" erklomm 2018 auf Anhieb die Spitze der Billboard-Charts, wenige Monate später stand sie als Opening Act für ihre Superstar-Freundin Taylor Swift (34) bei deren "Reputation"-Tour auf der Bühne.

"Hi Blondie! Neue Ära, neue Haare"

Zwei weitere erfolgreiche Solo-Alben später legt es Camila Cabello im Jahr 2024 darauf an, sich mit neuem Selbstbewusstsein noch einmal neu zu erfinden. Das nächste Kapitel ihrer Karriere läutete sie am 1. Februar mit einem Instagram-Video ein, das nicht nur bei ihren rund 65 Millionen Followern größtes Aufsehen erregte.

In dem kurzen Clip schockierte die bislang dunkelhaarige Sängerin mit einer radikalen Typveränderung und zeigte sich erstmals mit platinblonden Haaren. Der für den neuen Look verantwortliche Star-Hairstylist Dimitris Giannetos kommentierte den Post auf seinem eigenen Account mit den treffenden Worten: "Hi Blondie! Neue Ära, neue Haare". Mitverantwortlich für den Style waren neben Giannetos auch Star-Stylist Jared Ellner, Make-up-Artist Ash K Holm, und Nagelkünstler Tom Bachick.

Experimenteller Pop auf "C, XOXO"

Die neue Ära ihrer kometenhaften Laufbahn läutet Cabello nicht nur mit einem brandneuen Look ein, den sie in den vergangenen Monaten in zahllosen weiteren Instagram-Posts dokumentierte und zelebrierte, sondern auch mit einem neuen Album namens "C, XOXO", das am 28. Juni erscheint. Bereits die ersten Single-Auskopplungen dieses Werkes machten deutlich, dass sie auf musikalischer Ebene einen radikalen Neuanfang anstrebt. Im Vergleich zu den vorangegangenen Alben klingen Songs wie "I Luv It" (ft. Playboi Carti) oder "He Knows" (ft. Lil Nas X) nun wesentlich experimenteller und elektronischer.

In einem Interview mit dem "Paper Mag" sagte sie zu dieser musikalischen Weiterentwicklung: "Ich habe es immer gehasst, wenn ich Sachen gemacht oder veröffentlicht habe, die sich nicht schräg genug anfühlten. Ich sagte mir dann: 'Gott, das ist ein guter Song, aber ich weiß nicht, ob das zu mir passt.'" Mit den Songs auf ihrem neuen Album habe sie somit auch ein Stück weiter zu sich selbst gefunden.

Neues Album als "Liebesbrief an Miami"

Ihr brandneues Image setzt die frisch gebackene Blondine nun unter anderem auch als neues Markengesicht für die Rum-Marke Bacardí ein, mit der sie jetzt eine mehrjährige Partnerschaft eingegangen ist und für deren Sommerkampagne sie in einem Spot ihren Song "I LUV IT" beisteuerte. Daher ließ es sich die Latinpop-Queen auch nicht nehmen, ein Rezept für einen eigenen Bacardí-Sommerdrink mit dem Namen "I LUV IT"-Punch zu kreieren, der unter anderem Passionsfrucht, Limette, Kokosnusswasser und St. Germain enthält. Als in Kuba geborene Amerikanerin, die ihre Jugend in Miami verbrachte, kenne sie sich mit Rum schließlich bestens aus, so die Sängerin in einem Statement.

Wie sie dem "PUSS PUSS Magazine" erklärte, begreift sie ihr neues Album auch als eine "eine Art Liebesbrief an Miami". Die kosmopolitische Stadt an der Südspitze Floridas habe nicht nur ihre Weltsicht, sondern auch ihren Musikgeschmack entscheidend beeinflusst. "Es ist so ein Schmelztiegel", so Cabello. "Du fährst mit heruntergelassenen Fenstern die Straße entlang und hörst Afrobeat und Rap und Bad Bunny und Salsa. Du hörst alles. Ich glaube, das hat mich auch geprägt."