Seine "Freundin" Elizabeth Marks Neues Video aus Montecito-Villa: Prinz Harry würdigt US-Soldatin

Elizabeth Marks und Prinz Harry bei den Invictus Games 2016. (eee/spot)

SpotOn News | 26.04.2024, 21:01 Uhr

Prinz Harry meldet sich mit einer Videobotschaft aus seiner Villa in Montecito zurück. Darin würdigt er die US-Soldatin Elizabeth Marks, die er auch als "Freundin" bezeichnet.

Prinz Harry (39) ist in einem neuen Video aufgetaucht, das ihn in seiner heimischen Villa im kalifornischen Montecito zeigt. Darin würdigt der Ehemann von Herzogin Meghan (42) seine "Freundin" Elizabeth Marks (33) mit der Auszeichnung als "Soldatin des Jahres".

Trotz Titelentzug trägt Harry seine Militärorden

Im Clip steht Harry laut "The Sun" im Hinterhof seines Luxushauses in seiner Wahlheimat USA, er trägt einen schwarzen Anzug und eine rote Krawatte. An seinem Jackett hat er vier Militärorden aus der britischen Armee befestigt – obwohl ihm 2020 mit seinem royalen Rücktritt auch seine militärischen Titel entzogen worden sind.

Im Video beschreibt er Elizabeth Marks als "Leuchtfeuer der Inspiration". Die 33-Jährige ist laut einer offiziellen Mitteilung der Sussexes 2008 im Alter von 17 Jahren der US-Armee beigetreten. Während eines Einsatzes im Irak erlitt sie beidseitige Hüftverletzungen, ist aber nach wie vor als Kampfsanitäterin und paralympische Schwimmerin tätig.

Er traf Elizabeth Marks bei den Invictus Games

Harry habe Marks selbst bei den Invictus Games in Orlando 2016 kennengelernt, wo er ihr "nicht nur eine, sondern vier Goldmedaillen überreichte, die sie beim Schwimmen gewonnen hatte", so der Sohn von König Charles III. (75).

Auf der Website der Sussexes wird Harry weiter zitiert: "Ellie hat jedes Hindernis, das ihren Weg kreuzte, mutig überwunden." Sie habe ihren Schmerz "in ein Ziel verwandelt und mit Mitgefühl und Willenskraft gezeigt, dass das Unmögliche tatsächlich möglich ist".

Die nächsten Invictus Games werden 2025 in Vancouver und Whistler, British Columbia, Kanada, stattfinden. Erstmals wird es dann die Wintersportarten Ski Alpin, Snowboard, Biathlon, Langlauf, Skeleton und Rollstuhl-Curling geben. Harry ist Schirmherr der Invictus Games, die er 2014 selbst ins Leben gerufen hat.