Stars Nicholas Galitzine: Schuldgefühle wegen queerer Rollen

Nicholas Galitzine at the Met Gala in New York City - Getty - May 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.05.2024, 12:00 Uhr

Nicholas Galitzine fühlt sich „schuldig“, weil er schwule Charaktere gespielt hat.

Der 29-jährige Schauspieler hat sich über seine eigene Sexualität geäußert und zugegeben, dass dies die Art und Weise verändert, wie er über seine Rollen in „einigen unglaublichen queeren Geschichten“ wie ‚Handsome Devil‘ und ‚Red, White Royal Blue‘ nachdenkt.

Der Schauspieler sagte dem britischen ‚GQ‘-Magazin: „Ich identifiziere mich als heterosexueller Mann, aber ich war Teil einiger unglaublicher queerer Geschichten. Ich fühlte manchmal ein Gefühl der Unsicherheit, ob ich den Raum von jemandem einnehme, und vielleicht Schuldgefühle. Gleichzeitig sehe ich diese Charaktere nicht nur als ihre Sexualität.“ In ‚Handsome Devil‘ spielte er einen heimlich schwulen Rugbyspieler, während er in ‚Red, White Royal Blue‘ einen schwulen Prinzen spielte und in ‚Mary and George‘ die Rolle des George Villiers, der den König von England verführte.

Nicholas – der auch über seine gut aussehenden Rollen hinaus „als Darsteller ernst genommen“ werden möchte – wies darauf hin: „Ich bin Nick und ich bin nicht meine Rolle.“ Der ‚The Idea of You‘-Star bestand darauf, dass er sich keine Sorgen darüber mache, gesellschaftliche Vorstellungen von Männlichkeit in Frage zu stellen, auch wenn es nicht immer so einfach gewesen sei, eine Haltung einzunehmen. Nicholas, der auf eine reine Jungenschule ging und ursprünglich Profisportler werden wollte, bevor Verletzungen seine Pläne änderten, erklärte, dass er sich für das Ende seiner Rugby-Träume schämte. Er sagte: „Diese Menschen in meinem Leben, die positive männliche Figuren sein sollten, ich fühlte ihre Scham in mir: Scham, dass mein Körper nicht richtig funktionierte.“ Er fügte hinzu: „Ich war ein sehr verängstigter junger Mann. Und ich denke, viele Männer haben wirklich Angst. Ich glaube, sie haben Angst vor ihrer eigenen Sterblichkeit. Ich glaube, sie haben Angst, entdeckt zu werden. Es gibt diese Vorstellung in der Männlichkeit, dass man die Kontrolle haben und sich bei allem sicher sein muss.“