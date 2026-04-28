Stars ‚Nicht nach eurer Meinung gefragt‘: Leyla Heiter wehrt sich gegen die Schönheits-OP-Kritik

Mike Heiter Leyla Lahouar - Dezember 2024 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.04.2026, 14:30 Uhr

Leyla Heiter zeigte sich kurz nach ihrer Kinn-OP ganz offen – und bekam dafür einen Shitstorm, gegen den sie sich nun wehrt.

Es sollte ein ehrlicher Moment sein, doch die Offenheit der Reality-Darstellerin löste im Netz stattdessen eine hitzige Debatte aus. Denn statt Lob für ihre Ehrlichkeit hagelte es Kritik, von der sich Leyla aber nicht beeindrucken lässt. Im Gegenteil: Sie schlägt jetzt deutlich zurück.

In einem Statement auf Instagram reagiert die 29-Jährige klar und unmissverständlich auf die Vorwürfe. „Ehrlich gesagt juckt mich das null, was man von mir hält, weil ich einen Eingriff hatte. Und nach einer Meinung habe ich auch nicht gefragt“, stellt sie klar. Für sie steht fest: Ihr Körper, ihre Entscheidung. „Ich bin 29 Jahre alt und kann und werde selbst entscheiden, was ich wann mit mir und meinem Körper mache. Wenn ich es will, mache ich es.“

Besonders irritiert zeigt sie sich darüber, wie stark andere auf ihren Eingriff reagieren: „Verstehe nicht, wieso das so triggert, was andere Menschen mit ihrem Körper machen.“ Auch den Vorwurf, sie würde ein falsches Vorbild abgeben, weist sie zurück, und erklärt, warum sie so offen mit dem Thema umgeht: „Weil man es sowieso sehen wird, also was soll ich lügen? Ich sage ja nicht: Lasst euch operieren. Ich teile mein Leben mit euch.“ Ihr Fazit fällt fast schon provokant aus: „Ihr wollt alle mehr Realness, bekommt ihr sie, schmeckt es aber auch nicht, ne?“

Auslöser der Diskussion war ein Kochvideo, das Leyla direkt nach dem Eingriff veröffentlichte. Darin ist sie noch mit einem dicken Kopfverband und einem geschwollenen Gesicht zu sehen. Viele Follower störten sich an der Kombination aus Beauty-OP und Alltagscontent. Kommentare wie „Hier werden unnötige lebensgefährliche OPs normalisiert!“, „Verantwortungslos bei dieser Reichweite“ oder „Ich freue mich, wenn sie mit den OPs fertig ist, so in ein paar Jahren, um danach auszusehen wie Frankenstein“ sammelten sich unter ihrem Beitrag.

Doch Leyla bleibt sich treu. Schon länger teilt sie offen Einblicke in Beautybehandlungen und ihren Alltag. Unterstützung bekommt sie dabei auch von ihrem Ehemann Mike Heiter, der ihr nach dem Eingriff zur Seite stand.