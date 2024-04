Stars Nick Cannon: Sohn hat Autismus

Nick Cannon - SoulTrain Awards - November 2023 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.04.2024, 10:00 Uhr

Nick Cannon hat enthüllt, dass sein zweijähriger Sohn Autismus hat.

Anlässlich des Welt-Autismus-Tages (2. April) teilte der 43-jährige Komiker die ASS-Diagnose seines Sohnes Zillion. Es handelt sich dabei um eine neurologische Entwicklungsstörung, mit der man geboren wird und die bedeutet, dass die Art und Weise, wie man über die Welt denkt und sie erlebt, anders ist als die von jemandem, der neurotypisch ist.

Cannon verrät, dass das Paar jeden Tag neue Dinge von seinem Sohn lerne, der, wie sie sagen, „das Leben in 4D erlebt“. In einem gemeinsamen Instagram-Post mit Zillions Mutter, Abby De La Rosa, schrieb der Schauspieler: „Heute begeht unsere Familie den Welt-Autismus-Tag, der für uns mehr als bedeutungsvoll ist, weil bei unserem erstaunlichen 2-jährigen Zillion kürzlich ASS diagnostiziert wurde – und er sich damit der einzigartigen Energie anderer wie Niko Telsa, Sir Isaac Newton, Albert Einstein und Michael Angelo anschließt, um nur ein paar dynamische Individuen zu nennen. Unser wunderschöner Junge erlebt das Leben in 4D und lehrt uns jeden Tag etwas Neues! Seine Liebe, Kraft und Brillanz erleuchten jeden Raum, den er betritt! Wir sind gesegnet, dass Gott einen so erstaunlichen Geist unter unsere Obhut gestellt hat, und wir haben diese Aufgabe von ganzem Herzen angenommen!“

Am Welt-Autismus-Tag wolle die Familie ihre „Umarmung auf Familien weltweit ausweiten“, gemeinsame Herausforderungen anerkennen und sich für Verständnis einsetzen. Der Komiker und seine Partnerin fuhren fort: „Lassen Sie uns gemeinsam eine Welt der Akzeptanz und des Mitgefühls schaffen.“