Stars Nicola Roberts: Operation in der 22. Schwangerschaftswoche

Nicola Roberts - 2020 BRIT Awards - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.04.2026, 14:00 Uhr

Nicola Roberts unterzog sich in der 22. Woche einer Operation, um „das Baby im Bauch zu halten“.

Die 40-jährige Sängerin von Girls Aloud erwartet ihr erstes Kind mit ihrem Verlobten Mitch Hahn und Roberts hat verraten, dass sie eine beängstigende Zeit durchlebte, als ihr mitgeteilt wurde, dass sie sich einer Operation unterziehen müsse, um ihrem ungeborenen Kind zu helfen. Sie gab zu, dass es nun eine „große Erleichterung“ war, die „34-Wochen-Marke“ überschritten zu haben, und dass ihr für den Rest ihrer Schwangerschaft Bettruhe verordnet wurde.

In einem Post auf Instagram teilte sie einige aktuelle Bilder und schrieb: „Ein paar Fotos, die ich diese Woche gemacht habe … War es nicht schön, den Frühling richtig zu spüren? Seit meiner Operation in der 22. Woche, die dazu dienen sollte, das Baby im Bauch zu halten, wurde mir geraten, mich nicht zu sehr anzustrengen. Die 34-Wochen-Marke zu erreichen, war eine große Erleichterung. Jetzt habe ich nur noch ein paar Wochen vor mir.“ Sie fügte hinzu: „Man kann wohl sagen, dass diese letzte Phase nicht gerade die einfachste ist, oder?! Einerseits wird es schön sein, mich wieder wohler zu fühlen, aber ich werde meinen Babybauch und dieses winzige kleine Wesen darin auch sehr vermissen.“