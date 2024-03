Film Nicolas Cage schließt die Möglichkeit von ‚National Treasure 3‘ aus

Nicolas Cage - March 23 - Variety Legends and Groundbreakers Award celebration - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.03.2024, 16:00 Uhr

Nicolas Cage sprach darüber, dass ein dritter ‚National Treasure‘-Film ausgeschlossen sei.

Der 60-jährige Schauspieler spielte die Rolle des Schatzsuchers Benjamin Franklin Gates in dem Abenteuerfilm von 2004 und in dem Sequel ‚Das Vermächtnis des geheimen Buches‘ von 2007, bestritt jedoch die Chance eines weiteren Films.

Cage verriet in einem Interview gegenüber ‚Screen Rat‘: „Nein, es wird kein ‚National Treasure 3‘ geben. Wenn Sie einen Schatz finden wollen, dann schauen Sie sich nicht Disney an, okay? Es gibt ihn nicht.“ Die Hoffnungen auf einen weiteren ‚National Treasure‘-Streifen seien auch deshalb gering, da Cage im vergangenen Jahr angedeutet hatte, dass er sich bald aus dem Filmgeschäft zurückziehen könnte und nur noch an „drei oder vier“ Filmen arbeiten würde. In einem Gespräch gegenüber dem ‚Vanity Fair‘-Magazin enthüllte der Star: „Es fängt an, sich zu festigen – ich fange damit an, meinen Plan zu festigen. Ich habe vielleicht noch drei oder vier weitere Filme in mir. Ich habe das Gefühl, dass ich mit dem Kino sagte, was ich zu sagen habe.“ Der ‚Dream Scenario‘-Darsteller betonte, dass er sich vom Schauspielern verabschieden möchte, weil er mehr Zeit mit seiner 18 Monate alten Tochter August verbringen will, die er mit seiner Frau Riko Shibata großzieht.