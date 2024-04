Stars Nicole Kidman: Sie lachte über Vaters Leiche Nicole Kidman war so schockiert, als sie die Leiche ihres Vaters in seinem Sarg sah, dass sie in Gelächter ausbrach. Die 56-jährige ‚Expats‘-Darstellerin war am Boden zerstört, als ihr Vater, der Psychologe Antony Kidman, 2014 im Alter von 75 Jahren starb, nachdem er einen Sturz erlitten hatte, als er seine Schwester Antonia in Singapur besuchte. […]