Premiere an ganz besonderem Abend Nicole Kidman und Keith Urban: Mit Töchtern auf dem roten Teppich

Stolze Eltern: Keith Urban und Nicole Kidman posierten im Dolby Theatre mit ihren Töchtern Sunday Urban (2.v.l.) und Faith Urban (Mitte) sowie Kidmans Nichte Sybella Hawley. (ae/spot)

SpotOn News | 28.04.2024, 14:06 Uhr

Das American Film Institute hat Nicole Kidman den Preis für ihr Lebenswerk verliehen. Zu diesem wichtigen Abend hatte sie neben Ehemann Keith Urban eine ganz besondere Begleitung: ihre beiden Töchter sowie weitere Familienmitglieder.

Nicole Kidman (56) und Keith Urban (56) haben sich zum ersten Mal mit ihren Teenie-Töchtern Sunday (15) und Faith (13) auf dem roten Teppich gezeigt. Für die Schauspielerin war die AFI Life Achievement Award Gala am Samstag (27. April) in Hollywood eine ganz besondere Veranstaltung. Denn sie durfte den Preis des American Film Institute für ihr Lebenswerk entgegennehmen und traf auch noch ihre "Big Little Lies"-Kolleginnen wieder.

Nicole Kidman im goldenen Pailettenkleid

Die Schauspielerin und ihre Familie hatten sich für den Abend schick gemacht. Kidman glänzte in einem maßgeschneiderten, figurbetonten Kleid von Balenciaga, das mit goldenen Pailletten bestickt war. Ihr Mann trug einen schwarzen Anzug mit schwarzem Seidenrevers, ein weißes Hemd, eine schwarze Krawatte und schwarze Stiefel. Begleitet wurden sie erstmals von ihren Töchtern sowie weiteren Familienmitgliedern. Sunday präsentierte sich in einem geblümten, trägerlosen Kleid, ihre kleine Schwester Faith trug ein auffälliges rotes Kleid.

Während ihrer Dankesrede würdigte Nicole Kidman ihre Familie: "Und dann sind da noch die Liebe meines Lebens und die Lieben meines Lebens. Meine Töchter waren noch nie öffentlich mit mir auf einem roten Teppich, heute Abend war ihre erste Nacht." Die 56-Jährige erklärte, dass ihre Mutter hingegen fehle, sie hoffe jedoch, dass sie die Veranstaltung per Livestream sehen könne. Sie dachte auch an ihren verstorbenen Vater und freute sich über "alle meine Nichten und Neffen".

Reunion des "Big Little Lies"-Stars

Der AFI Life Achievement Award wird seit 1973 vom American Film Institute an eine "Person verliehen, deren Karriere in der Filmbranche wesentlich zur Bereicherung der amerikanischen Kultur beigetragen hat", heißt es auf der Website der Organisation. Schon im Vorfeld hatte sich Kidman gefreut, den Abend mit Freunden, Familienmitgliedern und Kollegen feiern zu können. Dazu gehörten auch ihre "Big Little Lies"-Co-Stars Reese Witherspoon (48) und Meryl Streep (74). Das Trio feierte damit fünf Jahre nach Ausstrahlung der zweiten Staffel eine Reunion. Streep überreichte Kidman den Preis für ihr Lebenswerk, Witherspoon hielt eine Rede. Auch Zac Efron (36), Naomi Watts (55) und Keith Urban sprachen zu Ehren der Schauspielerin.

Auf ihrer Instagram-Seite zeigte sich Kidman "tief bewegt von all der Unterstützung weltweit, die ich gesehen und gehört habe". Sie dankte dafür, "dass ich in diese illustre Gruppe von Geehrten aufgenommen wurde – jetzt lasst uns Spaß haben!".