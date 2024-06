Sie bedankt sich bei ihren Followern Nina Dobrev: So geht es ihr nach dem schweren Unfall

Nina Dobrev bei einem Auftritt in Los Angeles. (hub/spot)

SpotOn News | 06.06.2024, 07:08 Uhr

Nina Dobrev ist nach einem Radunfall operiert worden. Nach dem Eingriff meldete sich die Schauspielerin nun mit positiven Nachrichten bei ihren Fans.

Nina Dobrev (35) hat ihren Fans nach einem schweren E-Bike-Unfall im vergangenen Monat ein Gesundheitsupdate gegeben. Die "Vampire Diaries"-Schauspielerin verriet ihren Followern auf Instagram, dass "die Operation ein Erfolg war". Sie fügte hinzu: "Danke an alle, die mir nette Nachrichten, Gedanken, Gebete und gute Vibes geschickt haben." Sie habe "die Unterstützung und die positive Energie gespürt. Das bedeutet mir mehr, als ihr je verstehen werdet", so Dobrev in dem Post zu einem Herz-Emoji.

Die 35-Jährige berichtete in ihrer Instagram-Story auch von ihren Gedanken vor dem Eingriff: "Hat sonst noch jemand Angst vor einer Operation? Ich bin so ein Baby, wenn es um Nadeln, Blut oder Eingriffe jeglicher Art geht."

Nina Dobrev hält ihre Fans auf dem Laufenden

Mehr Details über Nina Dobrevs Unfall sind bisher nicht bekannt. Die Schauspielerin teilte am 20. Mai ebenfalls auf Instagram mit, dass sie aufgrund eines Vorfalls mit einem Dirtbike ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Damals postete sie ein Foto von sich auf dem Fahrrad und dann von ihr, wie sie in einem Krankenhausbett liegt – mit einer Halskrause und einer Schiene am Bein. "Wie es anfing und wie es jetzt läuft", schrieb sie zu dem Post.

In den folgenden Tagen teilte Nina Dobrev weitere Fotos von ihrer Beinverletzung und dem Genesungsprozess. "Das Leben sieht in letzter Zeit etwas anders aus", schrieb sie etwa in einem Post. Ihre Fans sollten sich bereit machen für mehr "Bein-Content", denn das sei alles, was sie in diesen Tagen mit der Kamera festhalten könne.

Nie wieder Dirtbike

In einer Instagram-Story nach dem Unfall gab Dobrev ihren Fans aber auch Entwarnung. "Ich bin okay", schrieb die Schauspielerin, doch es liege "ein langer Weg bis zur Genesung" vor ihr. Auch sei sie sich sicher, dass ihr "erstes Mal auf einem Dirtbike auch ihr letztes Mal" gewesen sei. Die Räder mit den breiten Reifen werden ausschließlich als Sportgeräte eingesetzt, meist für Sprünge mit dem Fahrrad.