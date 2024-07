Mit süßem Bild auf Instagram Bevor die Mama plaudert: Emma Roberts bestätigt Verlobung

Emma Roberts möchte vor den Traualtar treten. (wue/spot)

SpotOn News | 16.07.2024, 21:57 Uhr

Emma Roberts möchte ihren Partner Cody John heiraten. Die Schauspielerin bestätigt auf Instagram die Verlobung der beiden, bevor ihre Mutter ihr zuvorkommen kann.

Emma Roberts (33) ist glücklich verlobt. Das hat die US-Schauspielerin mit einem süßen Bild auf Instagram verraten. Sie veröffentlicht auf der Social-Media-Plattform ein Foto, das sie mit ihrem Partner Cody John zeigt. Beide strahlen auf der Aufnahme in die Kamera, viel wichtiger ist jedoch der Verlobungsring, den die 33-Jährige stolz präsentiert.

Die Tochter des Schauspielers Eric Roberts (68) und Nichte von Hollywoodstar Julia Roberts (56) deutet an, dass auch ihre Mutter Kelly Cunningham wohl furchtbar stolz sein dürfte. "Teile das hier, bevor es meine Mama allen erzählt", kommentiert Roberts das Foto.

Innerhalb kürzester Zeit gab es unzählige Glückwünsche von Fans und Promis. Mehr als 750.000 Likes kamen in gut zwei Stunden zusammen. In den Kommentaren gratulierten unter anderem Kolleginnen wie Nina Dobrev (35), Lindsay Lohan (38), Billie Lourd (31) und Isla Fisher (48).

Emma Roberts und Cody John sind also noch zusammen

Emma Roberts ist unter anderem bekannt aus Filmen wie "Wir sind die Millers" und "Nerve" sowie aus Serien wie "American Horror Story" oder "Scream Queens". John war in den vergangenen Jahren ebenfalls als Schauspieler in kleineren Rollen in Serien wie "Navy CIS" und "The Rookie" aktiv.

Die Beziehung der beiden wurde im Sommer 2022 öffentlich. Im Laufe der Monate wurden sie immer wieder gemeinsam gesichtet, Roberts sorgte zuletzt aber mit einem Interview für Spekulationen. In dem Gespräch mit dem "Flaunt"-Magazin äußerte sie sich zwar nicht zu ihrem aktuellen Beziehungsstand mit John, sie erzählte aber, dass sie eines Tages einfach keine Schauspieler mehr daten wollte.

"Ich glaube, es ist schwierig für zwei Schauspieler, zusammen zu sein", erklärte sie unter anderem und sprach davon, dass ihr Freund zwar im Dunstkreis der Entertainmentbranche arbeite, aber nicht vor der Kamera. Zuvor war sie unter anderem in Beziehungen mit ihrem "American Horror Story"-Kollegen Evan Peters (37) sowie mit dem Schauspieler Garrett Hedlund (39), mit dem sie ein gemeinsames Kind hat, das Ende 2020 geboren wurde. Anfang 2022 wurde die Trennung der beiden bekannt.