Stars Nina Dobrev: Update nach Operation

Nina Dobrev in hospital after surgery - ONE USE Instagram - June 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.06.2024, 14:00 Uhr

Nina Dobrev hat verraten, dass ihre Operation ein „Erfolg“ war, nachdem sie bei einem Motorradunfall verletzt wurde.

Die 35-jährige Schauspielerin hat ein Gesundheitsupdate mit ihren Followern geteilt, auf dem sie Wochen nach ihrem verheerenden Unfall in einem Krankenhauskittel posierte und in die Kamera lächelte.

Am Mittwoch (5. Juni) schrieb sie auf Instagram: „Die Operation war ein Erfolg. Vielen Dank an alle, die freundliche Nachrichten, Gedanken, Gebete und gute Vibes geschickt haben. Ich habe die Unterstützung und positive Energie gespürt. Es bedeutet mehr, als ihr jemals wissen werdet.“ Vor ihrer Operation gab Nina zu, dass sie „Angst“ vor dem Eingriff hatte. Ihre spezifischen Verletzungen hatte sie nicht offengelegt, abgesehen davon, dass sie an ihrem Bein operiert werden musste. Sie schrieb in ihrer Instagram-Story weiter: „Hat noch jemand Angst vor der Operation? Ich bin so ein Baby, wenn es um Nadeln, Blut oder Eingriffe jeglicher Art geht.“

In einem Video, das sie mit ihren Followern teilte, zeigte die ‚Vampire Diaries‘-Darstellerin, wie sie sich nach vorne beugt und mit einem Pfeil das Wort „Yes“ auf ihr Knie schreibt. Sie sagte: „Fun Fact: Sie lassen dich auf deine Körperteile malen, die operiert werden, um zu bestätigen, dass es sich um das richtige Körperteil handelt. Weil ich vermute, dass es in der Vergangenheit vorgekommen ist, dass einige Chirurgen versehentlich die falsche Extremität operiert haben. Huch!“