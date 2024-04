Stars O.J. Simpson: Seine Kinder waren bei ihm

Bang Showbiz | 12.04.2024, 11:49 Uhr

Der 76-jährige Ex-Sportler verstarb im Kreise seiner Familie.

O.J. Simpson war zum Zeitpunkt seines Todes von seinen vier Kindern umgeben.

Der ehemalige American-Football-Star verstarb am Mittwoch (10. April) im Alter von 76 Jahren an Krebs. Kurz zuvor verabschiedete sich O.J., der in Neunzigern des Mordes an seiner Ex-Frau Nicole Brown Simpson und deren Freund Ron Goldman beschuldigt und später freigesprochen wurde, von seinen vier Kindern. Laut Berichten der Klatschseite ‚TMZ‘ besuchten sowohl die 38-jährige Sydney und der 35-jährige Justin aus Simpsons Ehe zu Brown als auch seine zwei älteren Kinder Jason und Arnelle aus einer früheren Beziehung ihren todkranken Vater in seinem Anwesen in Las Vegas.

Obwohl der Ex-Profisportler trotz seines Freispruchs weiterhin von vielen Weggefährten und Experten für einen Mörder gehalten wurde, war Simpson den Berichten zufolge zum Zeitpunkt seines Todes von zahlreichen Freunden umgeben. Alle Anwesenden mussten jedoch eine Geheimhaltungsvereinbarung unterschreiben, damit keine Details zum Gesundheitszustand des in Ungnade gefallenen Sportstars an die Öffentlichkeit gelangen konnten. Im Raum, in dem O.J. seine letzten Stunden verbrachte, waren außerdem keine Telefone und Kameras erlaubt. Den Tod ihres Vaters hatten die Kinder des legendären Footballspielers kurz nach seinem Ableben mit einem Statement auf X, ehemals Twitter, bekannt gegeben.