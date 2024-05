Musik Oasis: Ankündigung von ‚Definitely Maybe (30th Anniversary Deluxe Edition)‘

Noel Gallagher with Oasis at International Festival of Benicassim - Getty - 2009 BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.05.2024, 16:00 Uhr

Oasis sollen jetzt doch nicht wieder zusammenkommen und kündigten stattdessen ihre ‚Definitely Maybe (30th Anniversary Deluxe Edition)‘ an.

Das neue Album wird am 30. August erscheinen, dem Veröffentlichungsdatum ihrer erfolgreichen LP aus dem Jahr 1994, auf dem die Songs aus der ursprünglichen Aufnahmesitzung in den Monnow Valley Studios sowie Outtakes, die in den Sawmills Studios in Cornwall aufgenommen worden, zu hören sind.

Die Lieder wurden zum ersten Mal vom ehemaligen Gitarristen und Chef-Songwriter Noel Gallagher mit Callum Marinho neu gemischt. Eine weitere Neuigkeit ist der Gesang von Frontmann Liam Gallagher auf einer Demo-Version von ‚Sad Song‘, einem Bonustrack des Originalalbums. Die Fans können zudem die neuen Cover-Notizen von Creation Records-Boss Alan McGee, der die Britpop-Legenden entdeckte und ihnen sofort anbot, sie zu verpflichten, und dem Journalisten Hamish MacBain entdecken. ‚Definitely Maybe (30th Anniversary Deluxe Edition)‘ kann ab sofort in den Formaten ‚Limited Edition Deluxe 4LP‘ und ‚Deluxe 2CD‘ sowie als exklusives farbiges Vinyl vorbestellt werden. Alle Formate beinhalten die im Jahr 2014 neu gemasterte Version des Albums. ‚Definitely Maybe (30th Anniversary Deluxe Edition)‘ wird am 30. August 2024 über Big Brother Recordings erscheinen.