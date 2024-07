Stars Noel Gallagher: Glastonbury ist ihm zu „woke“

Noel Gallagher - Palladium 10th May 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.07.2024, 08:00 Uhr

Noel Gallagher hat das Glastonbury-Festival dafür kritisiert, zu „woke“ und „predigend“ zu werden. Der ehemalige Oasis-Songwriter (57) ist Stammgast bei der Veranstaltung auf der Worthy Farm in Somerset und feierte dort am Wochenende, als Headliner wie Coldplay die Pyramid Stage betraten und Künstler eine Reihe von politischen Statements abgaben.

Noel schimpfte im Patreon-Podcast seines Freundes Matt Morgan, nachdem er vom Festival nach Hause gekommen war: „Versteh mich nicht falsch. Ich liebe Glastonbury. Ich denke, das ist eines der wichtigsten Dinge. Tatsächlich ist es wahrscheinlich das Beste, was Großbritannien zu bieten hat, abgesehen von der Premier League. Es wird jetzt aber ein bisschen woke, dieser Ort, und ein bisschen predigend und ein bisschen tugendhaft. Ich mag es nicht in der Musik – kleine Idioten, die Fahnen schwenken und politische Statements abgeben, und Bands, die die Bühne betreten und sagen: ‚Hey Leute, ist Krieg nicht schrecklich, ja? Lasst uns alle den Krieg ausbuhen. F*** die Tories, Mann, und all das. Und ich denke mir: Spiel einfach deine Musik und hau ab.“

Noel fügte hinzu, dass die Menschenmengen, die den politischen Botschaften der Bands lauschten, nicht in der Lage seien, etwas gegen die Probleme der Welt zu tun. Er sagte: „Es ist zu viel. Spende all Dein Geld für den guten Zweck – das war‘s, hör auf, darüber zu jammern. Nehmen wir zum Beispiel an, die Welt ist am A*** und ihr seid alle auf einem Feld bei Glastonbury. Was ist das Problem damit? Ich habe kein Problem damit. Ich denke, wenn du 18 bist und zur Mittelschicht gehörst, könntest du ein Problem damit haben. Aber was werden all die Kinder auf einem Feld beim Glastonbury dagegen tun? Jeder weiß, was in der f******Welt vor sich geht. Du hast ein Handy in der Tasche, das dir sowieso Bescheid gibt. Was ist der Sinn von Virtue-Signalling?“ Beim diesjährigen Glastonbury gaben Musiker Statements zum Konflikt Palästinas mit Israel und zur Einwanderung ab.