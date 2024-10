Musik Oasis: Noch mehr Termine in Melbourne

Oasis - Liam Gallagher - Noel Gallagher - OCT 24 - DawBell - (c) Simon Emmett BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.10.2024, 10:00 Uhr

Oasis haben dem australischen Teil ihrer Reunion-Tour „aufgrund der phänomenalen Nachfrage“ noch einen dritten Termin in Melbourne hinzugefügt.

Die reformierten Rocker bereiten sich gerade darauf vor, im nächsten Jahr auf eine große Welttournee mit dem Titel ‚Oasis Live ‘25‘ zu gehen. Es werden ihre ersten gemeinsamen Live-Shows seit 2009 werden, mit Konzerten in ihrer Heimat Großbritannien und Nordamerika sowie in Australien.

Ihre Auftritte in Melbourne und Sydney verzeichneten eine enorme Nachfrage, was dazu führte, dass die ‚Wonderwall‘-Hitmacher eine weitere Show je Stadt hinzufügten. Jetzt kam für Melbourne noch ein drittes Konzert hinzu. Die Band wird demnach fünf Shows in Down Under spielen, am 31. Oktober, 1. November und jetzt auch am 4. November im Marvel Stadion in Melbourne, und am 7. und 8. November für zwei Termine im Accor Stadion in Sydney. Tickets für den zusätzlichen Termin in Melbourne gehen am 18. Oktober in den allgemeinen Verkauf.

In einem Statement auf den Social-Media-Seiten der Band hieß es: „Aufgrund der phänomenalen Nachfrage wurde ein dritter und letzter Termin in Melbourne für Dienstag, den 4. November 2025, hinzugefügt. Wenn Sie beim ersten Vorverkauf nicht erfolgreich waren, haben Sie vielleicht eine weitere Chance. Allgemeiner Verkaufsstart ist am Freitag, den 18. Oktober.“

Zuvor hatte die ‚Don‘t Look Back In Anger‘-Gruppe die ersten internationalen Termine für die ‚Oasis Live ‘25‘-Tour bekannt gegeben, wobei die Tickets für Shows in Toronto, Chicago, New Jersey, Los Angeles und Mexico City schnell ausverkauft waren. Die Britpop-Ikonen haben für nächsten Sommer außerdem bereits 19 Stadionshows in ganz Großbritannien und Irland ausverkauft. Support-Acts für die Auftritte wurden noch nicht bekannt gegeben, aber Frontmann Liam Gallagher hat die Idee angedeutet, dass Richard Ashcroft und die Manic Street Preachers Teil des Programms sein werden.