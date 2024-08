Musik Oasis: Reunion beim Glastonbury!

Oasis - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.08.2024, 18:00 Uhr

Die Band soll trotz früherer Streitigkeiten im kommenden Jahr gemeinsam bei dem legendären Festival auftreten.

Oasis werden aller Voraussicht nach im nächsten Jahr beim Glastonbury auftreten.

Die Brüder Noel und Liam Gallagher sollen ihr Kriegsbeil nach vielen Jahren des Streits endlich begraben haben. Bei dem legendären Festival werden die beiden verschiedenen Berichten zufolge demnach erstmals seit 2009 wieder Seite an Seite auf der Bühne stehen. Ihr Headline-Slot beim Glastonbury soll vorerst geheim gehalten werden, außerdem sind Oasis-Auftritte für London und Manchester geplant. Ein Insider verriet im Interview mit der Zeitung ‚Mail on Sunday‘: „Die ganzen Spekulationen über eine Reunion können irgendwann ermüdend werden. Aber es gibt ein ernstzunehmendes Gefühl, demzufolge Glastonbury im nächsten Sommer zu anziehend für Liam und Noel ist, um nein zu sagen. Ihnen wurde mitgeteilt, dass nächsten Sommer ein Headline-Slot für sie zur Verfügung steht. Jetzt liegt es an ihnen. Es sieht machbarer aus als in den letzten Jahren.“

Oasis trennten sich 2009, nachdem die Brüder ihre anhaltenden Streitigkeiten nicht beilegen konnten. 2024 scheinen sie sich einander endlich wieder anzunähern. Wie die Zeitung ‚The Times‘ berichtet, sollen bereits Konzerte für den Heaton Park in Manchester sowie für das Wembley Stadium in London geplant sein. Weder Liam noch Noel bestätigten die Gerüchte um ein Oasis-Comeback bisher.