Musik Oasis: Veröffentlichen sie eine Jubiläumsausgabe von ‚Definitely Maybe‘?

Noel Gallagher Liam Gallagher - Oasis - Supersonic - Sky BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.05.2024, 13:50 Uhr

Die Künstler sollen Gerüchte über eine Reunion oder eine Jubiläumsausgabe der Platte ausgelöst haben.

Oasis sollen Gerüchte über eine Reunion oder eine Jubiläumsausgabe von ‚Definitely Maybe‘ ausgelöst haben.

Auf dem Account auf Instagram der aufgelösten Britpop-Musikgruppe ist ein Video gepostet worden, das das Sawmills Studio in Cornwall zeigt, in dem die Musiker die Songs für ihr legendäres ‚Definitely Maybe‘-Album aufnahmen, das am 30. August sein 30. Jubiläum feiert.

Und das soll dazu geführt haben, dass die Fans davon ausgehen, dass eine Reunion der Gruppe bevorstehen könnte. Der kryptische Clip der Musiker blieb jedoch ohne eine Bildunterschrift, was die Gerüchte weiterhin anheizte. Der ehemalige Frontmann der Band, Liam Gallagher, der mit seinem Bruder, dem Gitarristen und Songwriter der Gruppe, Noel Gallagher, seit einem Streit Backstage bei ihrem letzten Konzert in Paris im Jahr 2009 zerstritten ist, begibt sich bereits auf eine ausverkaufte ‚Definitely Maybe‘-Tournee zum 30-jährigen Jubiläum der Platte, die nächsten Monat startet. Liam sagte, dass sein entfremdeter Bruder sein Angebot, sich auf der Tournee wieder mit ihm zu treffen, abgelehnt habe. Wie bei vielen seiner Konzerte wird der 51-jährige Star bei den Shows von Oasis-Gitarrist Paul „Bonehead“ Arthurs begleitet. Die Tournee wird am 2. Juni in Sheffield starten und beinhaltet Konzerte in London, Cardiff, Glasgow und Dublin.