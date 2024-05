Stars Oliver Hudson: Entzug von Angst-Medikamenten war lähmend

Oliver Hudson May 2023 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.05.2024, 18:00 Uhr

Oliver Hudson erlebte „lähmende“ Entzugserscheinungen, als er die Medikamente gegen Angstzustände absetzte.

Der 47-jährige Schauspieler, der mit seiner Frau Erinn Barlett die Kinder Wilder (16), Bodhi (13) und den 10-jährigen Rio hat, erinnerte sich an eine Erfahrung vor einigen Jahren, bei der er„in einem Chaos“ zurückgelassen wurde, nachdem er versucht hatte, Celexa abzusetzen, ein Antidepressivum, das auch zur Behandlung von Angstzuständen eingesetzt wird.

Im Gespräch mit dem Autor und Angstspezialisten Drew Linsalata in der neuesten Folge des Podcasts ‚Sibling Revelry‘ von ihm und seiner Schwester Kate Hudson sagte Oliver: „Ich habe eine Show namens ‚Nashville‘ gemacht. Ich war von meinen Kindern getrennt und es hat mich einfach getroffen. Ich spielte Strandfußball und hatte eine verrückte Panikattacke, es war verrückt. Ich fing an zu heulen und zu weinen. Ich dachte mir, bitte, ich kann nicht glauben, dass das passiert. Ich war gerade dabei, mich zu entwöhnen und ich dachte, ich würde es richtig machen, und es brachte mich einfach in einen schlimmen Zustand. Es war einfach so lähmend. Es ist schwer zu erklären. Ich meine, völlige Dissoziation. Ich war ein Chaos.“

Oliver nahm seine Medikamente wieder ein, um seiner Familie zuliebe weiter arbeiten zu können. Er erklärte: „Mir wurden zwei Jobs angeboten, weißt du, und… Ich hatte das Gefühl, dass ich nicht nach Albuquerque gehen konnte. Ich konnte es nicht tun, ich konnte kaum aus meinem Zimmer kommen. Aber ich musste meine Familie unterstützen, ich musste das tun. Also musste ich wieder Medikamente nehmen, weil ich einfach nur versuchen musste, meine Familie zu unterstützen. Und jetzt nehme ich sie einfach. Aber dieser Entzug war so verrückt.“ Der ‚Cleaning Lady‘-Darsteller hat auch festgestellt, dass die kognitive Verhaltenstherapie (CBT) für ihn „lebensverändernd“ ist. Er sagte: „Ich war eine Weile in Therapie, aber dann wechselte ich und fand diese Person und es war KVT und ich dachte mir, woah, das ist echte Therapie. Es war unglaublich und hat mein Leben total verändert.“