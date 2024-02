Stars Oliver Pocher: Dankbar für Amira

Oliver Pocher at Jurassic World Premier Cologne May 2022 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.02.2024, 11:53 Uhr

Trotz Streitigkeiten ist der Komiker froh über den Einfluss seiner Ex.

Oliver Pocher und Alessandra Meyer-Wölden legten ihre Streitigkeiten mithilfe von Amira Pocher bei.

In einer neuen Folge ihres Podcasts ‚Die Pochers! Frisch recycelt‘ sprachen der Komiker und seine Ex-Frau über ihr mehr als schwieriges Verhältnis nach der Trennung. Zeitweise hätten Olli und Sandy kein Wort mehr miteinander gewechselt. Dass sie sich heute wieder besser verstehen, lag laut Aussage des TV-Stars auch an dem Einfluss seiner damaligen Partnerin. „Wir müssen ehrlicherweise sagen, dass Amira auch einen großen Anteil an dieser Situation hatte“, gibt der 45-Jährige in der aktuellen Podcast-Ausgabe preis. Die 31-Jährige habe viel dazu beigetragen, dass die zerstrittenen Ex-Eheleute sich wieder annäherten.

Insbesondere für den gemeinsamen Nachwuchs habe sich dadurch viel verbessert. Denn wie Olli im Gespräch mit Alessandra weiter verrät, „waren Kinderübergaben wie bei der Formel 1 ein Boxenstopp“, bevor die beiden ihr Kriegsbeil begraben konnten. Für seine Beziehung mit Amira, die seit längerem als belastet gilt, wünscht sich der Comedian offenbar eine ähnliche Entwicklung. „Das ist etwas, wo es hingehen sollte, dass wir alle wieder zusammenkommen“, erklärt er nachdenklich.