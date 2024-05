Stars Oliver Pocher: Er legt noch einmal nach

Oliver Pocher at Jurassic World Premier Cologne May 2022 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.05.2024, 16:09 Uhr

Der Komiker machte zuletzt mit einem kontroversen Auftritt von sich reden.

Oliver Pocher will sich nicht den Mund verbieten lassen.

Der 46-jährige Comedian erhielt für seinen kürzlichen Auftritt beim SWR Sommerfestival harsche Kritik, nachdem er sich während seiner Performance wiederholt über eine junge Frau im Publikum lustig gemacht hatte. Pochers Kommentare erschienen dem SWR sogar so grenzwertig, dass sich der Sender im Nachhinein öffentlich vom Auftritt des TV-Stars distanzierte. Während einer Show in Klagenfurt erklärte der Komiker jetzt, dass die Dame entgegen einiger Berichte „keine Heulkrämpfe oder irgendwas anderes gehabt“ hätte. Im dazugehörigen Instagram-Clip kündigt er dennoch an: „Jetzt wird gemobbt, was das Zeug hält!“

Dass er sich in seinen Stand-up-Programmen auch zukünftig nicht einschränken wird, steht für Pocher fest. „Das ist auch eine Comedy-Veranstaltung! Und wenn man es nicht abkann, sich in der ersten Reihe auch mal einen Spruch zu fangen, dann muss man sich verpissen“, findet er. Und selbstverständlich ließ es sich der Ex-Partner von Amira Pocher nicht nehmen, seiner Verflossenen ebenfalls eins auszuwischen. „Man kann Clickbait machen oder man kann Comedy machen. Ich entscheide mich für Comedy. Und es ist einfach nur ein Spruch und jeder muss jeden Spruch aushalten können. Ich muss es auch aushalten, dass meine Frau jetzt mit einem anderen Typen was hat“, stellt er zerknirscht fest. Ob Pochers Mobbing-Tirade beim SWR Sommerfestival weitere Folgen haben wird, bleibt abzuwarten.