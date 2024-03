Erste Sendung im Mai? Neuzugang bei „Die Pochers!“: Oliver Pocher holt seine Tochter an Bord Oliver Pochers Podcast „Die Pochers! Frisch recycelt“ erhält erneut Zuwachs: Neben Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden wird in Zukunft auch die gemeinsame Tochter Nayla in dem Programm zu hören sein. Das kündigte der Komiker jetzt an.