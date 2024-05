Beziehung ist "alles andere als gut" Oliver Pocher will Amira eine „Plastiktüte“ zum Muttertag schenken

Amira und Oliver Pocher sind seit August 2023 kein Paar mehr. (ncz/spot)

SpotOn News | 10.05.2024, 00:16 Uhr

Zwischen Oliver Pocher und Ex-Ehefrau Amira herrscht offenbar weiter Spannung. Der Comedian sprach nun erneut über das zerrüttete Verhältnis und spottet, er wolle der Mutter seiner Kinder eine "Plastiktüte" zum Muttertag schenken.

Die Fronten zwischen Oliver Pocher (46) und Ex-Partnerin Amira (31) sind offenbar nach wie vor verhärtet. Das lassen zumindest neue Aussagen des Comedians in seinem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt!" (exklusiv bei Podimo) mit Ex-Ehefrau Alessandra Meyer-Wölden (41) vermuten.

Video News

In ihrer am 10. Mai veröffentlichten Spezialfolge zum Muttertag, die das Duo live vor Publikum aufnahm, sprechen die beiden vor allem über ihre Beziehung zu ihren Kindern, aber auch zu ihren eigenen Müttern. Pocher erklärt zum Beispiel, dass das Verhältnis zu seiner Mutter teils schwierig sei, da sie Mitglied den Zeugen Jehovas ist. Meyer-Wölden schwärmt hingegen regelrecht von ihrer Mutter.

Oliver Pocher will Amira Plastiktüte zum Muttertag schenken

Zudem geht es um Gesten, Geschenke und Traditionen zu dem Feiertag. Alessandra Meyer-Wölden wirft ihrem Ex-Ehemann dabei vor, ihr noch nie Blumen zum Muttertag geschenkt zu haben und merkt an, sie wäre auch mit einer Handtasche zufrieden. Er willigt – eher unfreiwillig – ein und verspricht: Dieses Jahr gibt es ein Geschenk.

In einer Fragerunde will eine Zuschauerin daraufhin wissen, ob denn auch Amira Pocher mit einem Geschenk zum Muttertag rechnen könne: "Es gibt ja noch eine weitere Mutter in deinem Leben: Amira. Kriegt sie auch eine Tasche oder Blumen zum Muttertag?", fragt sie. Pocher spottet darauf: "Ja, eine Plastiktüte."

Beziehung zu Amira ist "alles andere als gut"

Anschließend stellt der Comedian jedoch klar: "Ne, im Ernst: Ich würde Amira genauso etwas schenken. Sie hat ja auch etwas geleistet. Als Mutter macht sie einen guten Job." Als die Zuschauerin nachhakt, ob den inzwischen wieder "alles super gut" bei ihnen sei, spricht Pocher Klartext: "Es ist alles andere als super gut. Aber vor den Kindern verhalten wir uns hochprofessionell. Bisher ist alles in Ordnung."

Oliver und Amira Pocher hatten ihre Trennung nach vier Ehejahren in ihrem gemeinsamen Podcast im August 2023 bekannt gegeben. Anschließend folgte ein öffentlicher Rosenkrieg. Das Paar teilt zwei Kinder. Mit Alessandra Meyer-Wölden war der 46-Jährige von 2010 bis 2013 verheiratet, die beiden haben eine gemeinsame Tochter sowie Zwillingssöhne.