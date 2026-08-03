Stars Olivia Dean weinte den ganzen Tag vor ihrem Auftritt als Headlinerin beim Lollapalooza-Festival

Olivia Dean - Grammys 2026 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.08.2026, 18:00 Uhr

Olivia Dean weinte den ganzen Tag vor ihrem Auftritt als Headlinerin beim Lollapalooza-Festival.

Olivia Dean war am Samstagabend (02. Auguat) vor ihrem ersten Auftritt als Headlinerin eines US-Festivals „den ganzen Tag am Weinen“.

Die 27-jährige Sängerin veröffentlichte auf ihrer Instagram-Seite ein Video von ihrem Auftritt beim Lollapalooza-Festival in Chicago und schrieb dazu: „Mein erstes Mal als Headlinerin eines Festivals in Amerika – 97.000 von euch!! Ehrlich gesagt war ich vorher den ganzen Tag am Weinen, weil ich versucht habe zu verarbeiten, wie wir überhaupt an diesen Punkt gekommen sind.“

Weiter bedankte sie sich bei ihren Fans: „Danke, dass ihr eure Liebe mit mir geteilt habt, und danke an alle in meinem Team, die es möglich machen, dass wir dort oben glänzen können!!!!!“ Zum Abschluss schrieb Olivia: „Liebe für immer!!!“ Das Lollapalooza reagierte auf ihren Beitrag mit den Worten: „Du bist ein STAR. Danke, dass du uns ALLES gegeben hast.“ Auch ihr ‚Rein Me In‘-Duettpartner Sam Fender kommentierte den Beitrag und schrieb: „Legende!“

Beim Festival stand Olivia gemeinsam mit Sam auf der Bühne, um ihren gemeinsamen Chart-Hit zu performen. Der Song hatte erst wenige Tage zuvor Musikgeschichte geschrieben: Am Freitag (31. Juli) wurde ‚Rein Me In‘ zur am längsten auf Platz eins gebliebenen Single in der Geschichte der britischen Charts. Das Duett, das erstmals im Juni 2025 in die Charts eingestiegen war, eroberte am Freitag erneut die Spitzenposition. Damit stand der Song insgesamt 19 nicht aufeinanderfolgende Wochen an der Spitze und brach einen Rekord, den zuvor Frankie Laine mit ‚I Believe‘ seit 1953 gehalten hatte.

Bei der Entgegennahme des offiziellen Chart Record Breaker Award der Official Charts Company zeigte sich Sam Fender überwältigt. „Mir fehlen völlig die Worte. Vielen Dank an Olivia Dean und die Fans, die diesen Song zu dem gemacht haben, was er ist. Ich kann nicht glauben, dass wir den britischen Rekord gebrochen haben!“, sagte der Musiker. Auch die Verantwortlichen der Official Charts würdigten den Erfolg des Duos. Die kommissarischen Co-Geschäftsführer Becca Monahan und Chris Austin erklärten: „Glückwunsch an Sam Fender und Olivia Dean zu dieser außergewöhnlichen, Geschichte schreibenden Leistung.“ Dass ‚Rein Me In‘ einen Rekord gebrochen habe, der 73 Jahre Bestand hatte, sei bemerkenswert. Besonders bedeutend sei es, dass zwei britische Künstler gemeinsam ein neues Kapitel der Chartgeschichte geschrieben hätten. Sie lobten beide Musiker als „außergewöhnliche Talente“ und betonten, dass die starke Verbindung des Songs zum Publikum die Stärke und den Ehrgeiz der britischen Musikszene widerspiegele. Obwohl ‚Rein Me In‘ bereits im vergangenen Juni veröffentlicht wurde, dauerte es fast acht Monate, bis der Titel die Spitze der Charts erreichte. Den ersten Platz belegte der Song schließlich am 20. Februar dieses Jahres.